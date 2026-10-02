BMW prepara su eléctrico más barato: un compacto para Europa que llegará en 2028

BMW ya tiene preparada su siguiente gran ofensiva eléctrica y esta vez no estará protagonizada por un enorme SUV ni por una berlina de lujo. La marca alemana ha confirmado que en 2028 lanzará en Europa un nuevo coche eléctrico compacto, destinado a reforzar su presencia en los segmentos de acceso.

En otras palabras, BMW quiere llevar toda la tecnología de su nueva generación de eléctricos a un coche más pequeño y, previsiblemente, también bastante más asequible que los modelos con los que ha estrenado su nueva etapa.

Imagen ficticia de cómo sería el nuevo BMW Serie 1 | Generada por IA

Un BMW eléctrico por debajo del iX1

BMW no ha desvelado todavía su nombre definitivo, pero todo apunta a que podría tratarse del esperado BMW i1. La compañía únicamente confirma por ahora que será un modelo completamente eléctrico, compacto y desarrollado con tecnología Neue Klasse, además de señalar específicamente a Europa como su mercado principal.

La idea resulta especialmente interesante porque permitiría situar un nuevo eléctrico por debajo de los actuales BMW iX1 e iX2, acercando la gama eléctrica de la firma alemana a un segmento en el que actualmente tienen mucho más protagonismo las marcas generalistas.

Según las informaciones que circulan alrededor del proyecto, conocido internamente como NB0, podría adoptar una carrocería compacta de cinco puertas. También se apunta a una configuración de propulsión trasera para determinadas versiones, recuperando así una característica que distinguió a las primeras generaciones del Serie 1.

Estos últimos detalles, sin embargo, todavía no han sido confirmados oficialmente por BMW.

Imagen ficticia generada por IA del posible BMW Serie 1 | Generada por IA

La Neue Klasse llega a los coches pequeños

Lo verdaderamente importante es la plataforma tecnológica sobre la que nacerá. BMW quiere extender la Neue Klasse desde sus modelos más caros hacia vehículos mucho más pequeños y de mayor volumen de ventas.

Esta nueva generación tecnológica ya ha demostrado sus posibilidades en el BMW iX3, uno de los primeros representantes de la Neue Klasse, con arquitectura eléctrica de 800 voltios, nuevas baterías y mejoras importantes en eficiencia y velocidad de carga.

Precisamente, BMW confirmó que esta tecnología terminaría extendiéndose progresivamente a buena parte de su catálogo. La llegada de un modelo compacto en 2028 será un paso especialmente relevante porque llevará esas soluciones a uno de los escalones más bajos de la gama.

BMW Serie 1 | BMW

El Serie 1 no desaparecerá inmediatamente

La llegada de este nuevo compacto eléctrico tampoco significará necesariamente la desaparición inmediata del BMW Serie 1 con motores de combustión. Todo apunta a que ambos modelos convivirán durante varios años, siguiendo una estrategia similar a la que BMW está aplicando en otras categorías.

La compañía ya ha iniciado este proceso en segmentos superiores. El Serie 3 también ha entrado de lleno en esta nueva generación eléctrica, mientras BMW continúa ofreciendo alternativas con motores térmicos.

Además, el futuro i1 podría no llegar solo. Informaciones todavía no confirmadas por BMW apuntan también a un posible i2 eléctrico, equivalente en cierto modo al actual Serie 2 Gran Coupé.

Habrá que esperar para conocer potencia, batería, autonomía y, sobre todo, precio. Pero la confirmación de BMW deja clara una cosa: la Neue Klasse ya no será únicamente la tecnología de los BMW eléctricos grandes y caros. A partir de 2028 también llegará al segmento compacto.