Dacia va en serio con el coche de 10.000 euros: en 2027, 4 plazas, eléctrico y tan pequeño como un Mini de los de antes, llegaría en 2027

Hace apenas unos meses hablábamos de él como una idea bastante radical: un coche eléctrico de Dacia que pretendía volver a poner sobre la mesa precios cercanos a los 10.000 euros. Ahora el Dacia Hipster parece estar bastante más cerca de dejar de ser un simple prototipo.

Según ha podido conocer Autocar a través de fuentes próximas al proyecto, Dacia estaría preparando su producción para 2027, con un objetivo de precio especialmente ambicioso: situarse por debajo de las 10.000 libras en Reino Unido, unos 11.500 euros al cambio actual. El precio para España, en cualquier caso, todavía no ha sido anunciado.

Y no estamos hablando exactamente de un sustituto convencional del Spring. El Hipster plantea algo mucho más radical: reducir tamaño, peso, potencia y equipamiento para volver a fabricar un automóvil realmente barato.

Dacia Hipster | Dacia

El Dacia Hipster estaría listo para fabricarse en 2027

Cuando Dacia presentó el Hipster Concept en 2025 dejó bastante claras sus intenciones. La marca quería explorar cómo podría ser el coche eléctrico popular del futuro, en un momento en el que los automóviles son cada vez más grandes, pesados y caros.

De hecho, ya contamos en Centímetros Cúbicos que la receta de Dacia para volver a los coches de aproximadamente 10.000 euros pasaba precisamente por eliminar muchas de las cosas que hemos añadido durante las últimas dos décadas.

Ahora esa idea estaría acercándose a las cadenas de montaje. La información publicada en Reino Unido apunta a que el Hipster comenzaría a fabricarse en China en 2027, concretamente en las instalaciones utilizadas anteriormente para fabricar la primera generación del Dacia Spring.

Dacia, eso sí, todavía no ha anunciado oficialmente su producción. Su actual CEO, Katrin Adt, se ha limitado recientemente a pedir que permanezcamos atentos al futuro del proyecto.

Dacia Hipster | Dacia

20 CV y una batería de solo 15 kWh

Las cifras también explican cómo pretende Dacia conseguir semejante precio. Según estas informaciones, el modelo de producción podría contar con una batería de aproximadamente 15 kWh y un motor de unos 20 CV.

Parece muy poco comparado con cualquier turismo eléctrico convencional, pero ahí está precisamente la clave: el Hipster estaría desarrollado alrededor de la categoría europea L7e de cuadriciclos pesados.

Esta homologación permite crear vehículos mucho más ligeros y sencillos. El límite de potencia se sitúa alrededor de los 15 kW —unos 20 CV— y su velocidad máxima estaría aproximadamente en 90 km/h.

Es decir, estamos ante un vehículo concebido principalmente para ciudad, carreteras secundarias y desplazamientos cotidianos, no ante un eléctrico pensado para viajar habitualmente por autopista.

Dacia Hipster | Dacia

Solo mide 3 metros, pero tiene cuatro plazas

Lo sorprendente es que Dacia pretende conservar prácticamente intacta una de las grandes virtudes del prototipo: ofrecer cuatro plazas reales dentro de una carrocería de solo tres metros de longitud.

El Hipster Concept mide 3 metros de largo, 1,55 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Su tamaño es parecido al de un Mini clásico y considerablemente inferior al de cualquier utilitario moderno.

A pesar de ello, Dacia anunció para el prototipo cuatro plazas y un maletero capaz de pasar de 70 a 500 litros dependiendo de la configuración de los asientos.

Los primeros diseños registrados del modelo definitivo también apuntan a que conservará buena parte de la estética cuadrada del concept, aunque con diferentes cambios necesarios para llevarlo a producción.

Dacia tendrá dos coches eléctricos baratos muy diferentes

Lo interesante es que el Hipster no parece destinado a sustituir directamente al Spring. Dacia prepara paralelamente otro pequeño eléctrico europeo que compartirá tecnología con el Renault Twingo y cuyo precio debería quedarse por debajo de los 18.000 euros.

La estrategia podría dejar por tanto dos escalones muy distintos. Por una parte, un turismo eléctrico convencional situado alrededor de los 15.000-18.000 euros. Por otra, el Hipster como alternativa mucho más sencilla y barata para quien únicamente necesita desplazarse a diario.

Y ahí puede estar la verdadera revolución del Hipster. No intenta ofrecer por 10.000 euros todo lo que hoy ofrece un coche de 20.000 euros. La propuesta de Dacia es justo la contraria: preguntarse cuánto coche necesitamos realmente para nuestros desplazamientos cotidianos y eliminar prácticamente todo lo demás.