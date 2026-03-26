Este domingo, en CC: conocemos el Volkswagen ID. Cross Concept, "pilotamos" el Hyundai Ioniq 6 N y celebramos 50 años del Ford Fiesta

Este domingo, 29 de marzo (Antena 3-09:45h.) vuelve tu programa favorito de motor. En Centímetros Cúbicos hemos cocinado un menú muy especial en el que, una vez más, el futuro estará muy presente a través de la electrificación del automóvil.

Y es que nuestro director, Fernando Gómez Blanco, se pondrá al volante del segundo modelo de la familia N eléctrica de Hyundai. Un coche muy similar al primer prototipo que la marca hizo para dar a conocer esta gama.

Una berlina que marcará, como ya hizo su hermano pequeño, el Ioniq 5 N, un antes y un después entre los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Hablamos del nuevo Hyundai Ioniq 6 N.

Siguiendo con eléctricos de alto rendimiento, te hemos preparado un plan bastante especial, acompañar a nuestro compañero Juanjo en una jornada histórica porque, por primera vez, el Circuito de Madrid Jarama-RACE ha acogido una carrera de Fórmula E, siendo el sexto e-Prix de esta temporada 2025-2026.

Asistermos junto a Cupra que, además, es el socio fundador y patrocinador principal de esta carrera en España. De hecho, lleva el nombre de su futuro compacto 100% eléctrico que llegará este año: 2026 Cupra Raval Madrid E-Prix.

Una vez más, también, no dejamos de lado la combustión y los coches que nos han acompañado desde nuestro nacimiento. Esta vez, tocan los 70 y en especial, el año 1976, con el nacimiento de un coche ligero, con pocos caballos y un tamaño reducido para permitir el acceso a un vehículo a todos: el Ford Fiesta.Celebraremos que el Fiesta ya es un cincuentón.

No faltarán a la cita, las últimas novedades del motor en formato breve, y la competición en nuestro país.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.