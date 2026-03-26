Uber da el paso definitivo para desplegar el robotaxi en el futuro inmediato con esta marca de coches

Las empresas de servicios de taxi se encuentran en una carrera a contracorriente. Saben que la primera que aplique el robotaxi en Europa, tendrá mucho terreno ganado en el futuro del sector. La misma semana que hemos conocido sobre la asociación entre Bolt y Nvidia para desarrollar los software de Inteligencia Artificial, Uber ha anunciado una inversión millonaria para avanzar con este tipo de coches autónomos.

La inversión es de 1,25 mil millones de dólares (más de mil millones de euros) en la marca estadounidense de coches eléctricos Rivian, que será la encargada de producir los robotaxis que luego formarán parte de la flota de Uber. El objetivo es que hasta 2031 se hayan desplegado 50.000 de estos taxis autónomos en 25 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

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Portento tecnológico

El modelo de Rivian que se transformará en los robotaxis de Uber será el R2, un SUV compacto de 4,71 metros de largo por 1,90 de ancho y 1,70 de alto. Ofrece distintas versiones de potencia según sume uno, dos o tres motores. En su versión de prestaciones más veloces, acelera de 0 a 100 en menos de tres segundos y su autonomía es de 500 kilómetros.

Uno de los motivos por los que Uber ha escogido el Rivian R2 es su amplísima tecnología. Incorpora 11 cámaras de 65 megapíxeles, cinco radades y 1 LiDAR que leen el entorno para ofrecer una conducción autónoma sin sobresaltos, adaptándose y reaccionando a las distintas situaciones de tráfico que enfrente el coche. Eso sí, aun queda trabajo en Rivian para que el modelo alcance el nivel de conducción autónoma 4, el suficiente para conseguir establecer el servicio de robotaxi con garantías.

El propio fundador y CEO de Rivian, RJ Scaringe, afirma que “estamos extremamente entusiasmados con esta asociación con Uber, que nos ayudará a acelerar nuestro camino para el nivel 4 de conducción autónoma, creando una de las plataformas más seguras y convenientes del mundo”.

Rivian R2 | Rivian

Apuesta definitiva

Una vez acabe la década con los 50.000 robotaxis desplegados, Uber se reserva una opción en el contrato para poder comprar otros 40.000 Rivian R2 que sirvan para dar este servicio. Por lo tanto, la apuesta es definitiva y confirma que la carrera por el taxi autónomo se está acelerando bastante.

Eso sí, donde primero se generalizará será en Estados Unidos. De hecho, las primeras ciudades en las que aparecerán estos robotaxis de Uber serán San Francisco y, ya en 2028, Miami. Será a partir de 2029 cuando los primeros taxis autónomos de Rivian y Uber se vean por las calles de las grandes ciudades europeas.