Cada ayuntamiento fija sus propios horarios, tarifas y límites de tiempo en el estacionamiento regulado
Zona naranja: qué significa y por qué no funciona igual en todas las ciudades
Aunque prioriza el aparcamiento de los residentes, la normativa de las líneas naranjas varía radicalmente según el municipio y puede sorprender a los conductores visitantes. Repasamos cómo funciona esta regulación en ciudades como Alicante, Pamplona o Valencia y las claves para evitar sanciones al estacionar.
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¡Cuidado si ves líneas naranjas al aparcar porque te puede caer una multa por confiarte! La zona naranja es una modalidad del estacionamiento regulado que prioriza a los residentes, pero no funciona igual en todas las ciudades. No existe una norma estatal: cada ayuntamiento fija sus propios horarios, tarifas y tiempos máximos. Mira estos ejemplos de 2026.
En Alicante, los residentes aparcarán gratis hasta cinco días seguidos, mientras los visitantes tienen un máximo de dos horas.
En Pamplona, junto a El Sadar, comparte horario general con residentes, junto a zonas rojas de veinticuatro horas para eventos.
Y en Valencia, en la Petxina, los no residentes pueden aparcar de lunes a viernes de nueve a diecinueve horas y los sábados de nueve a quince; fuera de ahí, es solo para residentes.
Si eres visitante, no des nada por hecho. Lee siempre la señalización, comprueba si exige distintivo, paga en el parquímetro o aplicación municipal y guarda el justificante.
Recuerda anotar la hora límite para retirar tu coche o consultar la web del ayuntamiento ante cualquier duda, ya que cada municipio fija sus propias sanciones.
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