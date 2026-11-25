¡Cuidado si ves líneas naranjas al aparcar porque te puede caer una multa por confiarte! La zona naranja es una modalidad del estacionamiento regulado que prioriza a los residentes, pero no funciona igual en todas las ciudades. No existe una norma estatal: cada ayuntamiento fija sus propios horarios, tarifas y tiempos máximos. Mira estos ejemplos de 2026.

En Alicante, los residentes aparcarán gratis hasta cinco días seguidos, mientras los visitantes tienen un máximo de dos horas.

En Pamplona, junto a El Sadar, comparte horario general con residentes, junto a zonas rojas de veinticuatro horas para eventos.

Y en Valencia, en la Petxina, los no residentes pueden aparcar de lunes a viernes de nueve a diecinueve horas y los sábados de nueve a quince; fuera de ahí, es solo para residentes.

Si eres visitante, no des nada por hecho. Lee siempre la señalización, comprueba si exige distintivo, paga en el parquímetro o aplicación municipal y guarda el justificante.

Recuerda anotar la hora límite para retirar tu coche o consultar la web del ayuntamiento ante cualquier duda, ya que cada municipio fija sus propias sanciones.