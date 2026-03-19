Este domingo, en CC: Audi RS6 GT, KGM Torres Actyon, Jaecoo 8 SHS y más Centímetros Cúbicos

Hace unos años pudimos probar el Audi RS6 Avant, la versión “básica” de este superdeportivo con espacio para toda la familia. Por si 600 CV no eran suficientes, la marca alemana sacó la versión Performance, con 30 CV más, y luego del que te hablaremos el domingo.

Se llama Audi RS6 GT, una edición limitada a 660 unidades, de las cuales solo 10 llegan a España, que se asienta sobre la versión Performance. Pero eso no solo significa tener 630 CV bajo el capó, sino también una estética única. No te lo pierdas.

Audi RS6 GT | Centímetros Cúbicos

De Europa pasaremos a Asia, pues el mercado del automóvil tiene muchos ejemplos de cómo hacer buenos coches con el sello “made in Corea”. Uno de ellos es el fabricante KGM, que cuenta en su gama con modelos muy interesantes, como los de la familia Torres.

El Torres es un SUV de aspecto contundente con líneas verticales y una silueta atractiva, que está disponible con varios motores. Por un lado, un gasolina de 163 caballos, tracción delantera o total, con cambio manual o automático; y por otro, una versión híbrida de 204 caballos.

El otro integrante de la gama Torres es el Torres EVX, la versión 100% eléctrica, de 207 caballos, con una autonomía de 460 kilómetros, y un diseño específico, como la ausencia de parrilla delantera, que deja entrever su tecnología de propulsión.

Y ahora se suma el Torres Actyon, motivo de nuestra prueba. Con una estética diferente a sus hermanos, más deportiva, de estilo coupé. Un modelo de grandes dimensiones, que promete ser el coche perfecto para cualquier familia.

KGM Torres | KGM

Seguimos en oriente, y viajamos a China para hablar del fabricante Chery,con presencia en más de 80 países, que llegó a España en 2024, con coches como el Jaecoo 7, su SUV medio; y el Jaecoo 5, el más compacto de la familia.

Ahora, la marca china aterriza en el segmento D, el más grande, con un SUV de 4,82 metros con una tecnología híbrida enchufable muy interesante y mucha versatilidad a bordo: Se trata del Jaecoo 8 SHS que probaremos.

Tras hablar de lo último, miraremos hacia atrás para tratar las carreras de coches clásicos, que han cobrado mucho protagonismo en los últimos años en Europa y también en nuestro país.

JAECOO J8 | JAECOO

Pero los que están en plena eclosión son los clásicos prácticamente de serie, porque con un poco de preparación casera, te permiten afrontar aventuras como el Raid de Alcañiz, que en su tercera edición ha reunido casi 100 participantes…

No es una prueba de velocidad, sino en la que lo más importante no penalizar. Te lo contaremos este domingo, con pelos y señales.

No faltarán a la cita semanal el bloque de noticias de actualidad, con importantes novedades como el Dacia Striker o la nueva Mercedes VLE y un breve recorrido por la competición.

Mercedes VLE | Mercedes Benz

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