El segmento de los SUVs lleva de moda mucho tiempo. Aunque hace más de 20 años no había muchos de ellos y, de hecho, no se llamaban SUVs como tal, sino todoterrenos. Un nicho que, incluso, era aún menos numeroso en el mercado de los coches premium.

Y justo ahí, Volkswagen, hizo historia con un modelo que cambió radicalmente el concepto de “el coche para todo". Hablamos del Touareg, que en este 2026 dejará de fabricarse. Y hoy, a modo de homenaje, hemos repasado su historia.

Los primeros esbozos de un todoterreno de Volkswagen fue con el prototipo AAC, siglas de “Advance Activity Concept”, presentado en el año 2000. La marca alemana imaginó sus primeros pinitos en el mundo Off Road en forma de pick-up.

Sin embargo, aunque sí dejó entrever el diseño del futuro Touareg, el coche terminaría en un segmento diferente al inicial. En 2002 llegó oficialmente la primera generación del modelo, y lo hizo sobre una plataforma desarrollada junto a Porsche, la misma que usó el Cayenne.

VW Touareg | Centímetros Cúbicos

Esto, unido a un arsenal de elementos que le dotaban de unas capacidades Off Road sobresalientes, como tracción total permanente, bloqueo de diferencial central, reductora y, como opción, suspensión neumática y bloqueo trasero. Todo ello con una gama de motores diésel y gasolina a la altura, con bloques de 5 cilindros, V6, V8 y hasta V10.

De hecho, como curiosidad, este último, equipado en la versión R50, fue capaz de remolcar un avión comercial 747 de unas 155 toneladas. Gracias a sus 380 CV y 750 Nm de par, y un tren de rodaje ligeramente modificado. En 2005 llegó la versión W12, con 450 CV y, dos años después, una actualización estética y mecánica.

El Touareg también triunfó en la carrera más dura del mundo, ya que Carlos Sainz, junto a Lucas Cruz, consiguió su primer Dakar en 2010 a bordo del Volkswagen Race Touareg, tras una intensa batalla con Nasser Al-Attiyah. Donde demostró una gran adaptación y marcó el inicio de su exitosa trayectoria en esta competición.

En febrero de 2010 Volkswagen mostró el segundo capítulo de su todoterreno por excelencia. Creció en tamaño, hasta los 4,8 metros de largo, y adquirió un diseño más moderno y redondeado.

VW Touareg | Centímetros Cúbicos

Dinámicamente mejoró su comportamiento en carretera e incorporó numerosos avances tecnológicos. Aunque el más interesante fue añadir a la gama tecnología híbrida, con un motor V6 y otro eléctrico, dotándole de 380 CV y la posibilidad de moverse sin gastar gasolina hasta una velocidad máxima de 50 km/h. Y a su vez, reduciendo el consumo en un 17%.

Era más ligero, aerodinámico y eficiente que su predecesor. Aquí fue realmente cuando comenzó a ganarse el respeto de todo el mundo, gracias a su polivalencia y lujo. Por un lado, era uno de los mejores coches del mercado para viajar con la familia con seguridad, pero también uno de los mejores todoterrenos gracias a su tracción total 4Motion con diferencial central Torsen.

El paquete opcional “Terrain Tech” mejoraba sus capacidades 4x4, añadiendo reductora y bloqueo de diferencial central y trasero. Esta generación estuvo ocho años en el mercado hasta que, en 2018, llegó la tercera.

El Volkswagen Touareg dio un salto y elevó los estándares de lujo en esta generación, con más tecnología y eficiencia que nunca. Todo siguiendo los compases de un segmento SUV ya en pleno auge, pero manteniendo intactas sus aptitudes Off Road. Ganó un interior digitalizado, con una pantalla central de 15 pulgadas y panel de instrumentos personalizable.

Siguió manteniendo la suspensión neumática y, el confort de marcha fue aún mayor, gracias a un sistema activo electromecánico de estabilidad. Que detectaba hasta 400 veces por segundo los movimientos de la suspensión, para garantizar un ajuste óptimo en cualquier superficie.

Además, fue el primer Touareg híbrido enchufable, denominado R eHybrid, con 462 CV, una velocidad máxima limitada a 250 km/h y una autonomía en modo eléctrico de hasta 51 km.

VW Touareg 2023 | Volkswagen

Un modelo que, tras ocho años en el mercado y con cambios muy sutiles, ha envejecido como el buen vino, mejorando siempre. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, este mes terminará la producción del Touareg. Y la marca ha decidido despedirlo por todo lo alto con una versión llamada “Final Edition”.

Se caracteriza por elementos de diseño exclusivo tanto en su exterior como en el interior. La inscripción “Final Edition” está presente en el pilar B, así como en el cuero de la palanca de cambios y en el revestimiento iluminado del salpicadero y en los umbrales de las puertas.

Con esta versión se despide el Volkswagen Touareg, al menos tal y como lo conocemos. ¿La llegada del Porsche Cayenne eléctrico significa que también llegará una versión similar a este modelo? El tiempo lo dirá.

Lo que sí sabemos es que, tras más de 1,2 millones de unidades vendidas, este modelo ha logrado aunar el lujo, las altas prestaciones y la aventura Off Road en una misma carrocería, casi como ningún otro. Algo que creo que será muy difícil de igualar en el futuro.