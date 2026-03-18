Al contrario que el motor Puretech, si tu coche tiene este motor, tienes uno de los mejores gasolina del mercado

¿Te acuerdas de los Mercedes con motor Renault? Aquellos que todo el mundo criticaba porque “no eran auténticos Mercedes”... ¿Te suenan? Bueno, pues quizá haya que empezar a verlos con otros ojos, pues resulta que su motor, que no es de Renault, por cierto, es uno de los que mejores críticas ha recibido en los últimos años. Es decir, es uno de los motores que más satisfechos tiene a sus propietarios.

Hace unos años, Mercedes y Renault –en realidad Daimler, la matriz de aquel entonces de Mercedes-Benz– firmaron un acuerdo para desarrollar diferentes cosas conjuntamente. Entre ellas, destacaba un propulsor de gasolina, que daría vida a los Mercedes más económicos y a diferentes modelos de Renault. Ese motor es el 1.3 TCe, cuyo código interno es H5H. Un propulsor que se puede encontrar en el vano de algunas versiones del Mercedes Clase A, del CLA y del Mercedes GLA, por ejemplo, así como en diferentes modelos de Renault como el Scénic, en el Renault Austral, en el Nissan Qashqai o incluso en el Mitsubishi ASX.

Lleva siete años en activo y ha resultado ser un propulsor muy versátil. Ha evolucionado a lo largo de los años y se ha ofrecido con diferentes niveles de potencia: 130, 136, 150 y 163 CV, aunque en el momento de su puesta en circulación también había versiones de 115 CV. Se ha combinado con cambio manual y automático de doble embrague y entre las delicatessen incorporadas, podríamos destacar su tratamiento para reducir la fricción, una presión de inyección de combustible de hasta 250 bares y un turbo que permitía contar con una elevada cifra de par en todo el rango de uso habitual de un coche.

Mercedes Clase A | Mercedes

Problemas en los primeros motores

El motor 1.3 TCe, como suele ocurrir con casi cualquier máquina, reportó algunos problemas durante los primeros compases de sus ventas. Eran lo que se conoce como “problemas de juventud”, algo que suele ocurrir de forma bastante habitual. El turbo, el sistema de inyección de combustible y alguna fuga de aceite fueron las principales averías que se reportaron en su momento.

Como en todo, hay opiniones de todo tipo sobre este propulsor, pero la mayoría son buenas críticas; el motor 1.3 TCe tiene a una gran parte de propietarios muy satisfechos. Es un propulsor que no da dolores de cabeza, siempre que se haga el mantenimiento cuando aconseja el fabricante y se respeten las temperaturas de funcionamiento –no acelerar a fondo en frío, dejarlo unos segundos al ralentí después de ponerlo en marcha, usar un aceite de calidad… –.

Habrá quien solo critique el motor cuando se monte en un Mercedes, todo culpa de esa idea de que “es un motor Renault”. En realidad es un motor creado en conjunto por ambas compañías, pero fabricado por Renault en masa, pues Mercedes no tiene la capacidad para ello. Además, cada marca usa componentes diferentes para los periféricos –alternador, sistema eléctrico, centralita, bomba de aceite… –.

Motor Renault H5FT defectuoso | Renault

También existen versiones híbridas

Las versiones más interesantes del motor H5H son las hibridadas, aquellas que se ven acompañadas por un motor eléctrico y su correspondiente batería. Por un lado están las versiones semi híbridas o “mild hybrid”, que se montan en coches de Renault, Nissan y Mercedes. También hay una versión enchufable que alcanza los 218 CV, pero solo está disponible en modelos de Mercedes.

El motor 1.3 TCe H5H se fabrica en España, en las antiguas instalaciones de FASA, en Valladolid, al igual que otro de los motores más respetados de Renault, el turbodiésel 1.5 dCi K9k.