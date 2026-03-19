La razón por la cual las luces turquesas ya se ven en algunas autopistas de Europa

El futuro de la movilidad, según Mercedes Benz, se pintaría de turquesa. Los de Stuttgart son séptimos en la consideración de los españoles en cuanto a las marcas más elegidas de la actualidad y este adelanto tecnológico uno más al ya establecido MBUX– no se disocia de la influencia de mercado del fabricante alemán en el país, ya que, además de la mencionada posición, involucra a la gama EQ y el Mercedes EQA es uno de los modelos EV más vendidos de España.

No obstante, si bien en un futuro el nivel de conducción autónoma evolucionará y se expandirá a la totalidad de la flota, por el momento el SUV compacto se limita al Nivel 2 y, al no equiparse con el sistema Drive Pilot, deberá esperar. Mientras tanto, son los tope de gama con Nivel 3 las mulas que la marca tiene permitido poner a circular con la tecnología en cuestión hasta julio de 2028 en concepto de período de prueba, lo que la llevó a convertirse en el primer fabricante de automóviles con homologación para utilizar una iluminación de posición en coches autónomos, y a Alemania en el primer país europeo en poner en práctica este sistema.

Para entender de qué va el asunto, primero repasemos de qué se trata el Drive Pilot. Estrenado en 2021, consiste en un sistema de conducción autónoma condicional –el Nivel 3 determinado por la Society of Automotive Engineers (SAE)– que toma el control de los vehículos a velocidades de hasta 95 km/h por el carril derecho de las autopistas alemanas. Es en este escenario donde estas luces entran en acción.

Luces Turquesa Mercedes | Mercedes Benz

Conducción autónoma Nivel 3: ¿Por qué turquesa?

Una vez activada de forma constante tanto en las ópticas delanteras y traseras como en los intermitentes de los espejos retrovisores laterales, esta iluminación cumple una función fundamental: hacer que los conductores de los otros vehículos detecten con rapidez y facilidad que el Mercedes Benz está viajando con el Drive Pilot activado. Pero, además de servirle a la industria por cómo resalta su visibilidad en comparación con otras tonalidades, ¿por qué turquesa?

El color seleccionado responde a los siguientes requisitos. Por un lado, su distinción respecto del resto de las luces de los coches, de las señales de tráfico, de las de los semáforos, de las de emergencia y demás luces ya existentes, atenuando así el riesgo de confusión y asociando la tonalidad a la conducción autónoma. Por otro, según resultados de estudios con sujetos de prueba, el turquesa ha respondido mejor en los factores fisiológicos y psicológicos.

De momento, es el Mercedes Benz EQS el modelo de la marca de la estrella que oficia de conejillo de indias, pero si la conducción autónoma Nivel 3 se expande en las líneas de montaje en un futuro no muy lejano, pues prepárate para ver este color por las calles y autopistas europeas con mayor frecuencia.