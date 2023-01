Esta sí es la que debes comprar: llega la primera luz V16 conectada a la DGT, ¿cuánto cuesta y cómo puedes conseguirla?

A finales de diciembre de 2021 supimos que, en 2026, nos despediremos de los triángulos de emergencia: sólo podremos usar la luz V16. Hasta entonces, ambos sistemas de señalización serán válidos: el problema es que de los adquiridos hasta ahora no cumplen con los requisitos de la Dirección General de Tráfico porque carecen de la necesaria conectividad. Ahora, ha llegado la primera baliza conectada a la DGT: te contamos cómo funciona, cuánto cuesta y dónde comprarla.

El 20 de diciembre de 2021 vio la luz el Real Decreto que cambiaba la forma de señalizar una incidencia o accidente en la carretera. La norma establece que, a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia desaparecerán y los conductores deberán utilizar una geolocalizable y que esté conectada a la plataforma DGT 3.0. Son muchos los conductores que han adquirido las famosas V16, pero no son válidas porque carecen de esa conectividad.

Luz V16 | Help Flash

Hasta 2038

Hasta ahora, las luces que se comercializaban no cumplían con todos los requisitos técnicos que pide la DGT: la baliza Help Flash IoT, desarrollada por la empresa gallega Netun Solutions, sí. Cuenta con una tarjeta SIM de Vodafone, que incorpora la tecnología NB-IoT (Narrow-Band Internet Of Things).

La citada compañía asegura que tendrá cobertura en más del 95% de España. Vodafone ofrece los doce años mínimos de conectividad que exige la ley, es decir, la V16 Help Flash IoT estará conectada hasta 2038 porque ese plazo comienza a contar como si el conductor la hubiera adquirido el 1 de enero de 2026, momento en el que el uso de estas balizas será obligatorio.

Luz V16 | Help Flash

Su luz tiene una autonomía de más de 2,5 horas y si no se usa, sus pilas garantizan una vida útil de más de cuatro años: a partir de entonces, el conductor tendrá que cambiarlas. La baliza comienza a enviar su posición GPS un minuto después de haber sido encendida y las coordenadas serán lo único que reciba la DGT. Toda la información es anónima y no incluye nada que pueda identificar al conductor: ni sus datos personales, ni la matrícula del coche.

¿Cuánto cuesta y donde se puede comprar?

La luz V16 Help Flash IoT se venderá a través de Vodafone y estará disponible en sus tiendas, en su web y en su aplicación. También se podrá encontrar en Norauto, en las estaciones de ITV Applus, en El Corte Inglés, en Amazon o en la página de Help Flash.

Luz V16 | Help Flash

Su precio será de 59,95 euros, pero desde el 13 de enero y hasta finales de enero contará con una promoción que rebaja esa cifra hasta los 49,95 euros. Además, ofrecen al conductor la posibilidad de financiar la compra en 48 cuotas mensuales de 2,08 euros.

¿Por qué y para qué esa conectividad?

Las balizas conectadas a la plataforma DGT 3.0 tienen varios objetivos: informar de que existe un problema para poder actuar. Cuando el conductor la enciende, la luz V16 manda la localización a la Dirección General de Tráfico para que esta informe al resto de los conductores mediante los paneles de las carreteras. El segundo pasa por incrementar la seguridad vial: no hace falta abandonar el coche para instalarla y, por lo tanto, minimiza el riesgo de atropellos en la carretera.