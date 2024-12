Esta cafetera de cápsulas Nespresso portátil para el coche es el regalo ideal para los cafeteros

Conducir, ya sea en entornos urbanos o por la carretera, implica prestar mucha atención a lo que hay alrededor. Por ello, una solución a la que muchos conductores recurren, sobre todo en trayectos largos, es el café y la cafeína para que la concentración no decaiga a pesar del paso de las horas en el habitáculo. Y es posible tener un café recién hecho, en el coche, y además directamente con cápsulas Nespresso. Esta cafetera portátil de bolsillo es un regalo perfecto para quien pasa muchas horas en el coche.

Una compañera de viaje: Wacaco Nanopresso

La Wacaco Nanopresso es una cafetera que hará más amenos los viajes más largos.Cuenta con un compartimento en forma de cartucho que permite al usuario ser su propio barista, ya que no necesita batería ni electricidad para llevar a cabo la preparación del café. Basta con rellenar el tapón superior de agua hervida y el inferior con la cápsula en cuestión.

Cafetera Nanopresso | Wacaco

Tan sólo hay que presionar un botón para generar la presión con la que se infusiona el café, para después servirlo en el tapón inferior que actúa como vaso. Además, la marca afirma que la calidad está asegurada en la extracción ya que puede alcanzar los 18 bares de presión. Por otra parte, es compatible con cápsulas originales de Nespresso y las de otras firmas.

Ideal para llevar en el hueco portaobjetos del coche

Si el hueco portaobjetos de tu vehículo es ergonómico y está situado en un lugar cómodo para coger tus pertenencias rápidamente sin perder la atención de lo que tienes delante, la cafetera Wacaco Nanopresso puede ir ahí a bordo perfectamente, incluso te puede lucir en medio de una retención de tráfico que parece interminable. Por el contrario, si estás solamente tú en el habitáculo y te apetece hacer una parada que te dé el empuje de energía que necesitas, encuentra un punto en el que puedas servirte tu café tranquilamente y de la forma más ágil.

Si no eres cafetero o no tienes el hueco portaobjetos en una posición relativamente elevada, siempre puedes pensar en algún amigo o familiar que sepas que le puede venir fenomenal, ya sea porque pasa un montón de tiempo en el coche o porque no puede vivir sin su café durante el día. Dicho todo esto, ten cuidado cuando estés al volante y detente si no vas a poder prestar toda la atención a la carretera.