¿Por qué no debes acelerar a fondo en un motor frío? Este mecánico lo explica

Cuando llega el frío, hay que extremar las precauciones con el coche. Un vehículo que se quede frío es más propenso a las averías, y habrá que revisarlo más periódicamente. Pero tampoco podemos cometer imprudencias que puedan dañar a nuestro coche.

Puede que alguna vez hayas acelerado a fondo nada más arrancar el coche, para salir con más velocidad. Esto no es una buena idea, y menos ahora, en época de frío. Un mecánico suizo ha explicado el por qué no deberías acelerar a fondo cuando el motor está frío.

Este mecánico sube vídeos a Tik Tok, bajo el nombre “redhatgarage” donde cuenta con casi 160.000 seguidores. En esta ocasión, ha subido un vídeo en el que explica por qué no hay que acelerar a fondo cuando el motor está frío.

En el vídeo, que cuenta con casi 5 millones de reproducciones, hace una demostración de lo que ocurre con la temperatura del pistón cuando se acelera. Primero de todo, muestra la rotación del pistón dentro del motor, estando ambos fríos.

Después, calienta el pistón. “Vamos a calentarlo un poco, que llegue a 50-70 grados, teniendo en cuenta que las temperaturas en el coche son mucho más altas”.

Una vez que llega a 70 grados, estando el motor a 14, vuelve e intenta introducir el pistón dentro del motor, pero ya no se mueve. “Ya no va. El pistón se ha hinchado y no va. Estoy apretando, pero no funciona”, aseguró. El mecánico sí que le recomendó hacerlo a un sector de la población. “Si tienes demasiado dinero, sigue haciéndolo, así tengo trabajo que hacer”, bromeaba.

Este truco puede servir para evitarle daños a tu coche, sobre todo ahora que estamos en una época de invierno y frío.