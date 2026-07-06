España ha instalado casi 1.000 radares nuevos en cinco años: nunca había habido tantos controles en carretera

Nunca ha habido tantos radares en las carreteras españolas como ahora. La seguridad vial ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años, y la prueba más evidente es que en el año 2000 se registraron 4.294 fallecidos por accidentes de tráfico, mientras que en 2025 murieron en las carreteras españolas 1.119 personas.

Una reducción del 74% en 25 años. Aunque todavía estamos lejos del objetivo de la Unión Europea: cero muertes en carretera en el año 2050. Para mejorar los datos de siniestralidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado nuevos cinemómetros en los últimos años en los puntos de la red de carreteras que presentan más riesgo.

En concreto, 982 cinemómetros nuevos en solo cinco años. Tráfico tiene funcionando 3.621 radares por toda España, mientras que en el año 2021 había 2.640, según los datos del V Observatorio de Radares en España elaborado por Coyote.

Atento si vives aquí en estas comunidades porque puedes encontrarte nuevos radares fijos y de tramo | DGT

Así ha cambiado la vigilancia en carretera en solo 5 años

Cinco años dan para mucho. Y si no, que se lo pregunten a la DGT, que ha aumentado un 37% la vigilancia en carretera en solo un lustro. Aunque no todos los cinemómetros que existen en España han crecido de la misma manera.

De los 3.621 radares operativos en España, la inmensa mayoría son fijos —2.472—, pero los que casi se han duplicado son los de tramo. Hemos pasado de tener 159 a 295 en estos cinco años. El resto son cámaras de semáforo —600— y dispositivos que detectan si un conductor circula con el móvil o no lleva puesto el cinturón de seguridad —254—.

¿Y por qué la DGT ha reforzado los radares de tramo? Porque en lugar de medir la velocidad en un solo punto, calculan la velocidad media durante varios kilómetros. Así que evita esa costumbre que tienen muchos conductores españoles de frenar justo antes del cinemómetro y acelerar pasados unos metros.

Una curiosidad: el radar de tramo más largo de España está en la carretera CL-615, en la provincia de Palencia, con una longitud de 33 kilómetros. Y es un buen ejemplo de lo que está pasando con los radares de tramo, porque cada vez hay más y son más largos. En este tramo en concreto, se registraron 76 accidentes de tráfico con 19 víctimas mortales en solo tres años, así que la DGT instaló este radar 'de récord' para reducir el riesgo.

Radares DGT | DGT

Las ciudades cada vez tienen más controles

Otro dato curioso que nos deja este informe es que han aumentado con fuerza las cámaras que vigilan que no nos saltemos un semáforo en rojo, conocidas como 'foto-rojo'. Tanto es así que la DGT introdujo el año pasado la nueva señal S-991C para avisar de la presencia de este tipo de radares.

Pregunta de trivial: ¿Dónde hay más radares en España: en ciudad o en carretera? Quizá la lógica te dice que en zonas interurbanas, porque circulamos a una velocidad más alta, pero la realidad es que hay más radares en ciudad. En concreto, un 44% del total, frente al 32% que hay en las carreteras secundarias y un 24% entre autovías y autopistas.

De hecho, la DGT ha reforzado la vigilancia en zonas urbanas, donde cada vez conviven más tipos de usuarios (coches, peatones, ciclistas, patinetes). También con cámaras de semáforo, radares fijos al uso y sistemas que vigilan el uso del móvil.

Radar de tramo en una calle en Madrid | Europa Press

¿Seguirá creciendo el número de radares en España?

Todo apunta a que sí. Tenemos casi 1.000 radares más que hace un año, y más de 200 se han sumado en los últimos 365 días, porque la velocidad es un factor que sigue estando muy presente en buena parte de los siniestros mortales.

Este crecimiento, además, va acompañado de nuevas tecnologías, como los radares remolque, que funcionan como radares fijos y móviles al mismo tiempo, y se pueden mover en cuestión de minutos de un punto a otro. Su tecnología de alta generación puede multar a más de 20 vehículos por minuto y poner hasta 3.500 sanciones al día.