Si eres un conductor mayor de 65 años, estas declaraciones de la DGT te interesan y mucho

Desde hace mucho tiempo está sobre la mesa una disputa que no tiene, de momento, una solución: la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años. Y es que, por una parte, son muchos los que piden que el periodo entre renovación y renovación sea menor cuando se alcanza dicha edad, pero aún no se ha resuelto. Sin embargo, la DGT se ha pronunciado respecto a la situación.

Y aunque bien es cierto que se han producido cambios importantes, con la reducción del tiempo de renovación a los cinco años para los mayores de 65 y a dos años para los mayores de 70 años, son muchos los que exigen que se reduzca más e incluso que se elimine la posibilidad de obtener el carnet de conducir a partir de cierta edad

.

Conductor mayor | Getty

Sin embargo, de momento no se ha tomado una decisión tajante al respecto, pero ello no quita que la Dirección General de Tráfico no ofrezca declaraciones sobre esta situación. Tal es así, que encontramos en la propia página web de la DGT una frase bastante reveladora que reza de la siguiente manera: “El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor.”

Esto quiere decir que, pese a que se empiecen a reducir los periodos para renovar el carnet de conducir, la pericia y capacidades del conductor serán las que determinen si este se encuentra en condiciones para ponerse a los mandos de un vehículo o no. Así, no encontramos implícita la posibilidad de que se establezca una edad con la que se prohíba optar a este carnet.

renovar-carnet | Centímetros Cúbicos

Sea como fuere, otra cuestión que está en juego es la de endurecer o no los test psicotécnicos a los que todo conductor se enfrenta. Y es que, de momento, tanto estos como las pruebas médicas que implican son iguales para todos los conductores independientemente de la edad.