GP de Emilia-Romaña de F1 2024: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Dejamos a un lado el glamour del Gran Premio de Miami de hace unos días para dirigirnos a uno de los circuitos más históricos de toda la competición. El Autódromo Enzo e Dino Ferrari ha presenciado momentos históricos de este deporte, como la lucha encarnizada entre Fernando Alonso y Schumacher en 2005, las siete victorias del Káiser o el trágico accidente en el que Ayrton Senna perdería la vida en el Gran Premio de 1994.

Un circuito que hemos echado de menos durante mucho tiempo, pero que, con la pandemia, volvió al gran circo tras 14 años de ausencia, ahora con el nombre de Gran Premio de Emilia-Romaña. Al ser el primer Gran Premio de Europa de esta temporada, el horario será mucho más habitual para nosotros, ya que estábamos acostumbrados a que en las últimas semanas las carreras se celebraran en horarios un tanto peculiares.

Sainz saldrá décimo GP Emilia-Romagna 2020 | McLaren

Así es el circuito:

El autódromo Enzo e Dino Ferrari, ubicado en Imola, es el escenario del Gran Premio de Emilia-Romaña que se extiende a lo largo de los 4.909 kilómetros repartidos en 19 curvas. Se trata de uno de los circuitos más venerados de la historia de la Fórmula 1, ya que el diseño de este circuito ha propiciado batallas épicas de algunos de los pilotos más grandes de la historia.

Uno de los puntos más destacados de este circuito es Tamburello, anteriormente una de las curvas más rápidas y peligrosas del circuito, pero que fue modificada después del fatal accidente en el que Ayrton Senna perdió la vida en 1994. En la actualidad, es una chicane en la que los pilotos tendrán que reducir la velocidad, pero sigue siendo uno de los puntos claves de todo el trazado.

Ayrton Senna, en su época con McLaren | Getty Images

También es conocida la zona de Acque Minerali, dos curvas que son vitales en cada vuelta. Con cambios de niveles y una combinación de alta y media velocidad, los pilotos tienen que hacer un buen timing con el freno y el acelerador, porque si no, perderán mucho tiempo por cada giro.

Antes de la llegada a meta se encuentra Rivazza, una chicane de izquierdas que desemboca en la recta principal que, al verla, nos transporta a las defensas de Fernando Alonso en el Gran Premio de 2005, el cual acabaría ganando el ovetense.

Favoritos:

Si hablamos de favoritos, tenemos que hablar de Max Verstappen, y es que el neerlandés va camino de su cuarto campeonato mundial. Aunque de las seis primeras carreras del mundial hay dos que no ha ganado, mismo número que todas las que no ganó en la temporada pasada, sigue siendo el favorito para ganar este Gran Premio y también el título mundial. Algo que fortalece su posición es que ya se ha subido al pódium de este circuito en dos ocasiones, en 2022 y 2023, que seguramente serían más si no hubiera habido un parón en el que no se corría en Imola desde el 2006 al 2020.

Max Verstappen lidera una última sesión libre en Miami con trompo de Charles Leclerc | Red Bull Content Pool

Otro de los nombres destacados es el de Lando Norris, el piloto británico viene de haber hecho una increíble carrera y sorprendentemente haberse llevado el trofeo de ganador del Gran Premio de Miami, lo que significa su primera victoria en su carrera. Ya sabiendo lo que es ganar en el 'gran circo' y que además el rendimiento de los McLaren viene mejorando exponencialmente, hay que incluirlo sin duda entre los favoritos para conseguir los 25 puntos el domingo.

Lando Norris da la campanada y consigue su primer triunfo en la Fórmula 1 | McLaren

Por último, debemos mencionar al otro piloto que ha ganado una carrera esta temporada, y ese no es otro que Carlos Sainz. El madrileño, después de haber quedado quinto en el Gran Premio de Miami con el mono azul, intentará redimirse de la sanción que recibió el último fin de semana y además superar a Charles Leclerc en territorio Ferrari, mientras él sigue buscando escudería para la temporada del próximo año.

Carlos Sainz sigue teniendo una de las llaves del mercado de la Fórmula 1 | Ferrari

Horarios y dónde ver el GP de Emilia-Romaña de Fórmula 1 2024:

Con el inicio de la gira europea, los horarios también cambian, y es que a partir de ahora tendremos carreras en horarios más habituales, como es el caso de este Gran Premio que se disputará el domingo 19 de mayo a las 15:00 h.

Los pilotos podrán comenzar a entrenar el viernes 17 con los entrenamientos libres desde las 13:30 h hasta las 14:30 h. Posteriormente, será el turno de los segundos entrenamientos libres que tendrán un horario de tarde desde las 17:00 h hasta las 18:00 h.

Bottas consigue la pole F1 GP Emilia-Romagna 2020 | Daimler

Ya el sábado al mediodía se disputarán los terceros entrenamientos libres desde las 12:30 h. Y a media tarde, concretamente a las 16:00 horas, tendrá lugar la clasificación donde podremos ver las posiciones de los pilotos para la carrera del domingo.

Se prevé que el domingo sea un día soleado a las 15:00 h de la tarde, hora en la que arranca el Gran Premio de Emilia-Romaña y darán comienzo las 63 vueltas que tienen que dar los monoplazas a su alrededor con un total de 309 km. Todas y cada una de las sesiones del fin de semana se podrán seguir en DAZN F1 o en la plataforma de Movistar Plus+ a través del propio canal DAZN F1 (dial 69).