Carlos Sainz sigue teniendo una de las llaves del mercado de la Fórmula 1

La Silly Season de la Fórmula 1 ha sido invadida durante los últimos días por los rumores que sitúan en distintos equipos a Adrian Newey. El técnico anunció su salida de Red Bull Racing en la previa del Gran Premio de Miami, permaneciendo en el muro de los de Milton Keynes el resto del fin de semana en lo que puede ser una de sus últimas apariciones públicas en un Circuito hasta cumplir ese periodo que le resta hasta su marcha en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, el mercado de fichajes sigue teniendo la mirada puesta en los movimientos que se van a dar en los próximos meses en cada una de las escuderías.

La confirmación de que Nico Hülkenberg recalará a partir de 2025 en Sauber, un año antes de que este pase a ser el equipo Audi, fue el siguiente gran anuncio después de la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin, sin embargo, todavía resta por conocer cómo se ocupará especialmente el asiento que ha quedado libre en Mercedes-AMG F1 tras la marchad e Lewis Hamilton a Ferrari y el nombre del integrante del segundo monoplaza de Audi.

Carlos Sainz negó haber rechazado la opción de Audi | Ferrari

En este punto, Carlos Sainz sigue siendo una de las llaves del mercado. El ganador de tres Grandes Premios de Fórmula 1 sigue sin equipo y aparentemente no tiene prisa por dar a conocer su futuro a pesar de que la semana pasada ya hubo rumores sobre la posible expiración de la oferta Sauber/Audi. El madrileño no tardaría en negar estas habladurías, algo que quedó refrendado también por parte de la escudería en Miami.

Fue el responsable de la escudería, Alessandro Alunni Braviel encargado de hablar de la situación: "Estamos hablando con Sainz y otros pilotos", dijo. "También con nuestros pilotos actuales, por lo que no tenemos prisa ahora que hemos asegurado uno de los dos asientos con Hülkenberg. Ahora podemos tener más tiempo. La decisión no es fácil".

Cuando se le pidió que opinara concretamente sobre el español, Alessandro se deshizo en elogios: "Todo el mundo sabe que hay un gran piloto disponible en el mercado, es Carlos Sainz y a todo el mundo le gustaría tener a Carlos a bordo. Es uno de los mejores pilotos. Se muestra extremadamente maduro, un buen piloto para desarrollar el coche, para dirigir el equipo en el desarrollo, pero al mismo tiempo es muy consistente, muy fuerte tanto en clasificación como en carrera".

El español está a la espera de otras opciones | Ferrari

Se puede cuestionar en este punto qué puede estar llevando a Sainz a postergar su decisión con Audi, sabiendo especialmente que, para la firma de los cuatro aros, contar con el de Ferrari es seguramente la opción más atractiva en el mercado a su disposición, siendo un ganador de Grandes Premios y haber pasado por algunas de las grandes sedes del Campeonato del Mundo: Faenza, Enstone, Woking y ahora Maranello. Sin prisa en Hinwil para cerrar el segundo de los nombres, parece claro que Carlos está aguardando a un movimiento rupturista en el mercado: un posible fichaje de Max Verstappen que le abriera la puerta de Red Bull Racing.

En caso de no darse y sabiendo que Toto Wollf tampoco quiere dejar escapar a Andrea Kimi Antonelli, Sainz debería sentarse a ver cuál es la última propuesta de la firma de la estrella, escudería que sigue muy interesada las evoluciones de Carlos tal y como aseguró Toto Wolff el pasado fin de semana: “Si yo fuera él (Max) no me marcharía, al menos en 2025, pero está en sus manos. Él es el mejor ahora mismo, por eso es él quien tiene que tomar la decisión. Puede que no haya ninguna decisión que tomar y continúe como está. Vemos lo que piensa Max y al mismo tiempo monitorizamos a los otros pilotos. Carlos ha sido muy fuerte otra vez, por eso estamos en modo de observación en este momento”.