BYD asusta de verdad en España: ya no es aspirante, acaba de superar a Renault, Mercedes y BMW, y este es su coche estrella

BYD ya no es una promesa en España, sino una auténtica amenaza para las marcas tradicionales. La firma china acaba de entrar entre las cinco más vendidas de nuestro país, superando a Renault, Mercedes, BMW y Peugeot. Y buena parte de la culpa la tiene su nuevo coche estrella, el BYD Atto 2, un SUV que está conquistando a los españoles gracias, especialmente, a su versión híbrida enchufable.

Según los datos de matriculaciones de octubre de 2026, BYD vendió 5.306 coches en España, un 89,1% más que durante el mismo mes del año anterior. Un resultado que le ha permitido alcanzar la quinta posición del mercado, quedándose a solo 86 unidades de Dacia. Y lo más llamativo es que lo ha conseguido vendiendo exclusivamente coches eléctricos e híbridos enchufables.

BYD Atto 2 | EP

BYD ya vende más coches que Renault, BMW y Mercedes

Para entender la magnitud de este resultado basta con echar un vistazo a las marcas más vendidas del mes. Volkswagen lideró las matriculaciones con 7.671 unidades, seguida de Toyota, con 7.563, y Kia, con 6.536. Dacia ocupó la cuarta posición con 5.392 coches, inmediatamente por delante de BYD.

Por detrás quedaron fabricantes tan consolidados como Renault, con 4.955 matriculaciones; BMW, con 4.161; Mercedes-Benz, con 3.973; y Peugeot, con 3.941. Es decir, BYD ha conseguido vender más coches que marcas europeas que llevan décadas presentes en España y que disponen de gamas mucho más amplias.

Eso sí, conviene poner las cifras en contexto. Este adelantamiento corresponde únicamente a octubre. En el acumulado del año, Renault continúa entre las marcas líderes del mercado español. Pero el crecimiento de BYD demuestra que los fabricantes chinos ya no son unos recién llegados que necesitan hacerse un nombre.

BYD Atto 2 | BYD

El BYD Atto 2 se ha convertido en su nuevo coche estrella

Detrás de buena parte de este éxito está el BYD Atto 2, que consiguió 1.911 matriculaciones en octubre y se convirtió en el tercer coche más vendido de España, únicamente por detrás del Dacia Sandero y el Toyota Corolla. Un resultado especialmente significativo para un modelo que compite en uno de los segmentos más disputados del mercado.

Su gran baza es el BYD Atto 2 DM-i, la versión híbrida enchufable, que ofrece hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y alrededor de 1.000 kilómetros de autonomía combinada, dependiendo de la versión. Una propuesta que permite utilizarlo como eléctrico en los desplazamientos diarios, siempre que se recargue habitualmente, y viajar sin depender de los puntos de carga.

Además, BYD dispone de otros modelos capaces de atraer a compradores muy diferentes. Desde el económico Dolphin Surf, que ya ofrece cinco plazas, hasta los Seal y Seal U DM-i, con los que busca competir en categorías superiores.

BYD ATTO2 | BYD

La verdadera amenaza china ya está aquí

El crecimiento de BYD tampoco es un caso aislado. MG sigue siendo una de las marcas chinas más importantes del mercado español, mientras que Omoda, Leapmotor y otros fabricantes están ampliando su presencia.

Sin embargo, BYD acaba de alcanzar un hito especialmente relevante. Una marca que comenzó a vender turismos en España en 2023 ha conseguido, en apenas tres años, superar durante un mes a fabricantes históricos como Renault, Mercedes y BMW.

Y lo ha hecho gracias a coches como el Atto 2, que demuestran que los fabricantes chinos ya no compiten únicamente por ofrecer alternativas baratas, sino por convertirse en la primera opción de compra de miles de conductores españoles.