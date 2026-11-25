Durante décadas, tener un Hongqi no era algo que estuviera al alcance de cualquier conductor. No porque fuera especialmente caro, sino porque sus automóviles estaban reservados para las altas esferas del poder chino. Hoy, casi 70 años después de su nacimiento, esta histórica marca quiere que cualquiera pueda conducir uno de sus coches. Y España se encuentra entre los países elegidos para protagonizar esta transformación.

Su último lanzamiento se llama Hongqi EHS4 y tiene poco que ver con aquellas enormes limusinas oficiales. Es un SUV eléctrico de tamaño familiar, con 470 kilómetros de autonomía y un precio que podría situarse cerca de los 33.000 euros. Una combinación con la que pretende ganarse un hueco en uno de los mercados más competidos de Europa.

Hongqi EHS4 | Hongqi

De transportar a los dirigentes chinos a competir por el cliente europeo

Para entender lo peculiar de esta historia hay que remontarse a 1958. Fue entonces cuando FAW, uno de los grandes fabricantes estatales chinos, puso en marcha Hongqi, cuyo nombre significa literalmente «bandera roja». Su objetivo original era fabricar automóviles de representación para las autoridades del país, reduciendo la dependencia de las grandes berlinas extranjeras.

Sus imponentes limusinas terminaron convirtiéndose en símbolos del poder político chino. Modelos como el CA770 aparecieron en acontecimientos oficiales y desfiles, hasta el punto de que Hongqi quedó estrechamente vinculada a la imagen institucional del país.

Hongqi EHS4 | Hongqi

Pero los tiempos han cambiado. China ya no necesita demostrar que es capaz de fabricar una limusina de lujo. Ahora sus fabricantes quieren demostrar que también pueden competir con Volkswagen, Renault, Hyundai o Tesla en sus propios mercados.

Y eso explica el nacimiento del EHS4, un automóvil que simboliza mejor que ningún otro el cambio de rumbo de Hongqi: del coche reservado a unos pocos al SUV pensado para venderse por miles.

Un coche chino con diseño alemán y una inesperada conexión española

Lo interesante es que Hongqi no se ha limitado a traer a Europa un automóvil diseñado exclusivamente para el mercado chino. El EHS4 se ha desarrollado pensando en los gustos europeos y su estética procede del centro de diseño que la compañía mantiene en Múnich.

Hongqi EHS4 | Hongqi

Sus 4,54 metros de longitud lo sitúan en el segmento de los SUV compactos familiares. Prescinde de algunas de las extravagancias habituales en los modelos eléctricos más futuristas y apuesta por una imagen relativamente sobria, aunque conserva detalles distintivos como la característica línea roja del frontal.

Y aquí aparece otra curiosidad: el Hongqi EHS4 utiliza tecnología de Leapmotor, un fabricante chino que mantiene una estrecha relación industrial con Stellantis. De hecho, el Leapmotor B10, con el que comparte base tecnológica, ya ha comenzado a fabricarse en Figueruelas, Zaragoza.

Además, Hongqi ha mantenido conversaciones con Stellantis para estudiar la posibilidad de producir vehículos en España. Eso no significa que el EHS4 vaya a fabricarse necesariamente aquí, pero sí deja abierta una posibilidad bastante llamativa: que un automóvil de una marca históricamente vinculada al Gobierno chino termine saliendo de una factoría española.

Hongqi EHS4 | Hongqi

470 kilómetros de autonomía y un interior que mira al lujo

El EHS4 utiliza un motor eléctrico trasero de 218 CV, alimentado por una batería suministrada por CATL. Homologa hasta 470 kilómetros de autonomía WLTP y, según el fabricante, puede recuperar del 30 al 80% de su batería en apenas 18 minutos utilizando un cargador rápido adecuado.

Sin embargo, Hongqi parece haber decidido que su principal argumento no será la aceleración ni la potencia. La marca quiere aprovechar su experiencia en automóviles de representación para destacar por el confort.

Hongqi EHS4 | Hongqi

El habitáculo incorpora materiales de aspecto cuidado, una pantalla central de 14,6 pulgadas, un sistema de sonido Yamaha y asientos delanteros capaces de reclinarse completamente. Tampoco falta un maletero de 557 litros, una cifra especialmente interesante para quienes buscan un eléctrico familiar.

Ya se ha anunciado con un precio promocional desde 32.900 euros. En 2027 también está prevista una versión eléctrica de autonomía extendida, equipada con un motor de combustión que actuará como generador.

Quizá lo más significativo del Hongqi EHS4 no sean sus 470 kilómetros de autonomía ni su equipamiento. Lo verdaderamente curioso es que una marca nacida para construir los coches más exclusivos del poder político chino haya terminado diseñando un SUV para competir por las familias europeas. Y que, en esa transformación, España pueda llegar a desempeñar un papel industrial importante.