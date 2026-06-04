Como ocurriera con el sedán, tarde o temprano la versión ranchera del Passat se irá y, así como el ID.7 ocupa el lugar del sedán en la gama, en un futuro el Volkswagen ID.7 Tourer quedará como el único de su tipo. Y su tipo, y como versión ranchera de la berlina, no es un eléctrico accesible, pero tampoco imposible: menos de 37.000 euros financiándolo y casi 600 kilómetros de autonomía con su batería de 77 kWh.

Posicionado en el extremo opuesto de los eléctricos asequibles de la marca, como uno de los EV tope de gama reúne especificaciones premium. Del sedán hereda los asientos ergoActive y el techo panorámico con cristal inteligente y función de opacidad. Como todo familiar, el espacio interior de los respaldos delanteros hacia atrás se resignifica: los pasajeros quedan en un segundo plano y la carga adquiere principal relevancia. Es el ID.7 Tourer un modelo para ajustar a conveniencia y priorizar una configuración en particular.

El eléctrico para familias es de Volkswagen: con 600 km de autonomía y más maletero que el Seat León ST | Volkswagen

Hablar del Seat León ST es hablar de un familiar líder en volumen de carga cuando los asientos de la segunda fila viajan en posición. El maletero en modo básico del eléctrico alemán le compite, pero sus 605 litros –73 litros más que la berlina– no igualan los 620 que garantiza el coche español.

Volkswagen ID.7 Tourer: lo mejor, al abatir la fila trasera y en los ajustes desde el maletero

La perspectiva cambia cuando abatimos esa fila trasera –diseñada para plegarse en su totalidad o en proporciones 60/40–, porque entonces se expande su superficie hasta 1.948 milímetros de longitud y el volumen aumenta hasta 1.714 litros, superando así los 1.600 litros del León Sportstourer bajo las mismas condiciones.

Volkswagen ID.7 Tourer | Volkswagen

Es un vehículo de altos estándares, avanzado inclusive en este apartado. Avanzado, práctico y versátil. Su apertura y cierre, seleccionando el opcional, se ejecuta por sensor acercando el pie a la zona baja. Y cuando usas las cinco plazas, la bandeja no se extrae, sino que se retrae en su totalidad o bien se desplaza hacia un nivel intermedio, según las necesidades de amplitud del volumen.

Lo interesante en el Volkswagen ID.7 Tourer es que todo se realiza desde el espacio de carga y con accionamientos rápidos, a un toque: tanto los movimientos horizontales de la bandeja como el plegado de los asientos desde los laterales del maletero, pero también el gancho retráctil cuando debemos remolcar.