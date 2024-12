El eléctrico barato Volkswagen ID.2 se prepara para el 2025, seguido de un T-Cross eléctrico

Volkswagen no atraviesa su mejor momento, y parte del futuro de la marca depende de cómo afronte la estrategia de electrificación. El cierre de fábricas aquí y allá podría haber puesto en duda el futuro del catálogo de eléctricos. Pero lo cierto es que no, y que se ha confirmado que uno de sus principales estandartes con los que espera tener éxito sigue su camino. Hablamos del Volkswagen ID.2, un coche eléctrico diseñado para ser accesible, funcional y pensado para la movilidad urbana. Pero la sorpresa no termina ahí: la marca alemana también prepara una versión SUV, que bien podría ser el futuro eléctrico del actual T-Cross.

El Volkswagen ID.2, cuyo lanzamiento está previsto para 2025, promete convertirse en el modelo eléctrico más asequible de la marca. Basado en la plataforma MEB Entry, este compacto se presentaría como una opción tan espaciosa como un Golf y tan asequible como un Polo. Con una autonomía de hasta 450 kilómetros y una potencia de 226 CV, combinaría funcionalidad, rendimiento y sostenibilidad en un paquete óptimo para todo tipo de conductores.

Volkswagen habría fijado un precio objetivo inferior a los 25.000 euros, lo que sitúa al ID.2 como un fuerte contendiente en el segmento de los eléctricos asequibles. Un precio rompedor que podría democratizar aún más el acceso a la movilidad eléctrica, especialmente en un momento en que no parece claro si elegir un modelo sostenible es una buena idea, o elegir un motor de combustión es una elección más inteligente.

Volkswagen ID.2ALL | Centímetros Cúbicos

Un T-Cross eléctrico: el siguiente paso en la estrategia SUV

Pero Volkswagen no se detiene ahí. La marca alemana está trabajando en una versión SUV basada en el ID.2, prevista para ser presentada en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre de 2025. Aunque todavía no se ha confirmado su nombre oficial, todo apunta a que será un SUV compacto que seguirá la línea del actual T-Cross, pero con una mecánica totalmente eléctrica.

Este modelo busca mantener un precio competitivo, probablemente por debajo de los 30.000 euros, y consolidarse como una opción sostenible en el segmento más demandado del mercado. Con un diseño robusto y características propias de un SUV urbano, el nuevo modelo promete ser el aliado perfecto para quienes buscan la versatilidad de un todoterreno en un formato sostenible.

VW ID.2all Concept | Volkswagen

El camino hacia un futuro más sostenible

Con el Volkswagen ID.2 y su futuro SUV eléctrico, Volkswagen demuestra su compromiso con la electrificación de su gama. El objetivo es conseguir un negocio sostenible. Y decimos esto último porque la marca ahora mismo se enfrenta a un momento crucial de su historia. Por un lado tiene que competir con las marcas que se están enfocando en el lujo, y por otro tiene que competir con las marcas chinas que están entrando con modelos asequibles y eléctricos.

El cierre de fábricas deja claro que fabricar vehículos en Europa es cada vez menos sostenible en comparación con los precios en países del extranjero. La marca acaba de confirmar que ha ampliado el acuerdo con el gigante chino de los coches SAIC. Pero las regulaciones cambiantes en diferentes regiones respecto a los coches eléctricos y respecto a los coches producidos en China, generan una inestabilidad que hace difícil predecir lo que vendrá.

Sea como sea, el Volkswagen ID.2 llegará. Y ese T-Cross eléctrico también. Teniendo en cuenta que el SUV compacto es el más vendido de la marca en España, el lanzamiento de estos dos coches supondrá un antes y un después en la historia de Volkswagen. Podría ser el punto de inflexión necesario para encontrar la forma de competir con los coches chinos por un lado, y con las marcas tecnológicas por otro.