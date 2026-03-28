La edición limitada más codiciada del Beetle no es del original, pero tiene ya 25 años, y es un brutal RSi

Lanzamientos especiales del sucesor del Escarabajo existieron y varios, pero ninguno tan de culto como la edición especial estrenada un cuarto de siglo atrás. Por producción limitada, por configuración con alma de carreras, por pertenecer a la primera generación y a una época en la que las versiones distinguidas a las de serie hoy cotizan si se las mantiene con el respeto debido, el Volkswagen New Beetle RSi es de esos capaces de imantar a los coleccionistas en 2026.

En el mercado de ocasión, las unidades no escasean, en absoluto. Y de más está decir que no te costará una ganga hacerte con una. Pero antes, ¿qué hace especial a esta edición lanzada en 2001? Un rápido repaso por la anatomía del coche alcanza para entender su actual poder de reventa, su esencia de coupé de colección. La génesis se anuncia ya en las siglas y la i, como símbolo universal en la industria del automóvil, lo dice todo.

Volkswagen Beetle RSi | Volkswagen

Equipado con el célebre y experimental VR6 –que entre experimentos y su estreno en la gama mediante la tercera generación del Golf había marcado a fuego la década de los noventa en Wolfsburgo–, el New Beetle RSi llevó la cilindrada de los 2,8 a una de 3,2 litros. El resultado fue una máxima de 225 CV enviados a las cuatro ruedas y el título del más potente de la saga. Claro, si excluimos al Land Speed Record (LSR) con más de 500 caballos, preparado para batir récords de velocidad y prohibido para el cliente.

Volkswagen New Beetle RSi: conocer lo esencial antes de ir a por la compra

El ingrediente clave fue la inyección de gasolina ReenSport derivada del automovilismo. El deporte de motor, a su vez y como una inevitable manifestación, se expandió por todo el coche entre elementos aerodinámicos, no suspendidos y equipamiento interior. No puede pensarse la influencia de la carga de su notable alerón trasero sin tener en cuenta la tracción a las cuatro ruedas. Éstas, con llantas de 18 pulgadas OZ Superturismo, fueron objeto de un contratiempo recordado por quienes fueron propietarios: la corta vida útil de los neumáticos traseros.

Volkswagen Beetle RSi | Volkswagen

A propósito del eje trasero, allí Volkswagen aplicó un tratamiento que consistió en reforzar la suspensión y obtener una geometría de carreras. Alma de carreras, pero también cuerpo: los pasos se ensancharon y tanto al frente como en la zaga se agregaron paragolpes. El habitáculo no era solo los asientos Recaro. El coche salió de fábrica con una buena dosis de fibra de carbono y el resistente aluminio billet.

Detalles y composición de una edición que certifica su producción limitada en su placa identificatoria, y que los actuales dueños están dispuestos a vender. Hoy, los sitios europeos de compra y venta de segunda mano no escatiman en ejemplares disponibles del Volkswagen New Beetle RSi 2001. Eso sí: para que tomes dimensión de su actual grado de revalorización, no esperes encontrarlo por menos de 60.000 euros. Algunos, de hecho, alcanzan y hasta superan los 80.000 de cotización.