No es un coche, pero este Fiat 500 en miniatura se puede conducir sin carnet y tiene mucho estilo por 8.300 euros

Los coches han subido mucho de precio hoy en día. Y lo cierto es que tener un coche simplemente para moverse por la ciudad y para hacer un viaje al año, quizá no tiene mucho sentido. Fiat ha fabricado un cuadriciclo para las personas que piensen así, el Fiat Topolino. Un vehículo más barato que un coche y que se puede llevar sin carnet de conducir.

Al tratarse de un cuadriciclo ligero, el Topolino puede conducirse sin carnet de conducir, aunque sí que se necesita un permiso, el AM. Con este permiso, este vehículo puede ser conducido por menores a partir de 15 años. Y lo bueno de este Fiat es que a diferencia de una moto, está cerrado, lo que lo convierte en un medio de transporte más seguro si se sufre un choque. Además, también es más estable.

Fiat Topolino | Centímetros Cúbicos

Hablando de seguridad, su estructura tubular de acero brinda un espacio rígido protege a los pasajeros con muy poca deformación en caso de impacto. Los asientos en una posición elevada y la amplia superficie de vidrio ayudan a tener una buena visión de la carretera y a tener más control. Y la batería se encuentra debajo de los asientos en un espacio que la protege de salir ardiendo en caso de colisión.

El Fiat Topolino tiene un motor eléctrico que entrega 8,2 CV. Su velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora y su autonomía es de 75 kilómetros. Obviamente, estas cifras no son altas, pero hay que recordar que no es un coche, si no un cuadriciclo ligero y que está ideado para circular por la ciudad principalmente. En esos casos, 75 kilómetros de autonomía es más que suficiente. Además, en menos de 4 horas, con un enchufe convencional, el Topolino estará completamente cargado.

Otra ventaja de este medio de transporte es que es pequeño. Sus medidas son: 2,5 metros de largo, 1,4 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Esto es bueno porque se puede aparcar en cualquier sitio, incluso en el más estrecho. Eso ahorra tiempo de dar vueltas a la manzana buscando aparcamiento. Eso sí, solo tiene 2 plazas y no tiene maletero. Aunque se puede añadir un porta maletas si se quiere en la parte trasera, en el exterior.

Fiat Topolino | Stellantis

Tiene dos puertas, una abre hacia delante y otra hacia atrás, y el techo es de vidrio, dejando que entre el sol. Existe otra versión, el Topolino Dolcevita, que no tiene puertas, si no dos cuerdas, una a cada lado, y el techo no es de vidrio si no de lona que se puede retirar como si de un descapotable se tratase.

En cuanto al interior, no hay mucho que decir, es un vehículo simple. Tiene un cuadro de mandos donde se puede ver la autonomía y la velocidad, un porta objetos, los dos asientos, el volante y los pedales. También cuenta con un soporte para el móvil ya que no tiene pantalla de info-entretenimiento. Tampoco tiene aire acondicionado, pero sí que tiene un hueco para poner un ventilador.

El precio de este coche es de 9.890 euros. Sin embargo, como es un cuadriciclo eléctrico, entra en el plan MOVES III. Esto significa que le corresponde una ayuda de 1.400 euros o de 1.600 si se achatarra un vehículo, ya sea coche, moto o cuadriciclo. Por lo tanto, realmente el precio del coche sería de 8.490 euros o 8.290 euros. Al financiarlo hay que da una entrada de 1.954,08 euros, 35 cuotas de 49 euros, 1 cuota en el mes 19 de 1.400 euros (correspondiente a la ayuda del plan MOVES III) y una última cuota de 6.279,16 euros.