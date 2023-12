Dos comunidades en las que ya no hay ni 1€ de ayudas a los eléctricos, y otras dos que están a punto

Los coches eléctricos se han convertido en el caballo de batalla de muchas marcas de automóviles que, especialmente en entornos como Europa, han visto cómo otras alternativas como los motores diésel han visto disminuida su popularidad de manera más que notable. Poco a poco, los fabricantes han ido aumentando tanto las inversiones en el desarrollo de este tipo de tecnologías como la cantidad de modelos 100% eléctricos a la venta.

En la actualidad es casi imposible encontrar una marca que no ofrezca al menos un modelo 100% eléctrico, especialmente en el caso de marcas asiáticas, que han apostado con mucha intensidad por esta tecnología. Los coches eléctricos son cada vez más capaces, cuentan con más autonomía y, además, tienen precios más accesibles. Sin embargo, este último punto sigue siendo demasiado problemático para la potencial clientela de estos coches, siendo su principal obstáculo en cuanto a ventas.

Porsche punto de recarga Ionity | Ionity

Para paliarlo, son muchos los países que cuentan con programas de ayudas, subvenciones o incentivos. Es el caso de España, que cuenta con el Plan MOVES III, cuyos fondos se reparten entre las diferentes comunidades autónomas. Y aquí es donde llegan las malas noticias: ya hay dos comunidades autónomas que se han quedado sin fondos, y otras dos que están a punto de agotarlos. ¿Quieres comprarte un coche eléctrico? Deberías darte prisa...

Si quieres un eléctrico, debes darte prisa

El Plan MOVES III ha ampliado su actual vigencia hasta verano de 2024, pero los fondos, de momento, no se han ampliado. Esto significa que ya hay dos comunidades autónomas en las que ya no quedan fondos, o lo que es lo mismo, los usuarios que intenten acceder a las subvenciones no podrán hacerlo, entrando en una lista de espera a la expectativa de que las administraciones amplíen los fondos. Hablamos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, donde ya no queda ni un sólo euro para abonar subvenciones de este tipo.

Si bien son las únicas comunidades que a día de hoy ya no tienen fondos, hay algunas cuyas reservas comienzan a flaquear. Es el caso de Castilla y León, que prácticamente ha agotado sus fondos, o el País Vasco, que tampoco tienen ya apenas reservas para seguir adjudicando subvenciones. Cabe recordar que el Plan MOVES III contempla subvenciones de hasta 7.000 euros a compradores de coches 100% eléctricos que achatarren un coche con 10 años o más, así como otro tipo de ayudas tanto para la compra de coches híbridos enchufables como para la adquisición e instalación de puntos de carga.