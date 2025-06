Dos auténticas bestias se ven las caras en circuito, ¿ganarán las dos o las cuatro ruedas?

En realidad, el Gran Premio de Emilia-Romaña no fue la única carrera de despedida al Dino y Enzo Ferrari de los circuitos de la Fórmula 1. En el marco de las pruebas hacia la clasificación, una contienda inesperada tuvo lugar en Imola, un duelo de esos que, por disparidad de especies, sólo pueden atraer con desafíos de aceleración.

La última expresión superdeportiva de dos firmas italianas de la familia. Play al vídeo y el primero en aparecer en la largada es un verde Lamborghini Temerario. Por tradición, cualquiera imaginaría que, segundos después, será un Ferrari 296 Speciale el que entre en escena. Y no en rojo, sino también en verde, como lo han presentado los de Maranello. Esto, sin embargo, se trata de superdeportivos, pero no de coche contra coche.

Entonces, en ese lugar perteneciente por derecho al 296 Speciale aparece lo último de Ducati Superbikes, el Ducati Panigale V4 en rojo. Desde luego, una puesta en escena, un encuentro motivado por el marketing oficial para que ninguno quede expuesto y ambas, Lamborghini y su subsidiaria, queden bien paradas.

Funciones electrónicas claves del Lamborghini Temerario y la Ducati Panigale V4

En el Lamborghini Temerario, además de su esquema híbrido compuesto del V8 y de tres motores eléctricos para unos 920 caballos de potencia combinados a 10.000 revoluciones por minuto, destaca, y sobre todo en momentos como estos en los que hay que aplicar poder de fuego desde parado, el botón con ícono de bandera a cuadros ubicado en la parte superior de los interruptores del volante para la mano izquierda. Es el "launch control", clave para exprimir el par sin perder tracción en ningún momento.

En cuanto a la Ducati Panigale, su motor V4 Desmosedici Stradale es una herencia del MotoGP y, respecto de la electrónica, la que ha desarrollado junto a Bosch para estrenarla en este modelo es la que más seduce a querer montar la moto. Es la Race eCBS, actúa en el modo Circuito y consiste en conservar el freno trasero luego de haber soltado el freno delantero para tomar curvas como lo hacen los motociclistas profesionales... o al menos experimentar un poco de sus técnicas.

Algo que, al tratarse de una sesión en recta, no vemos en acción, pero que no está de más recordar, dado que es una de las cartas de presentación de la nueva Panigale. Y una recta que en el vídeo no vemos que estos dos pilotos tomen como los monoplazas de cada domingo. En el sentido contrario a toda velocidad.