El dispositivo 'anti mosquitos' que no puede faltar en tu coche este verano

Con la llegada del calor, muchos conductores enfrentan el molesto problema de que entren insectos en sus vehículos. A quién no le ha pasado estar conduciendo y notar cómo un mosquito te ha picado en la pierna o escuchar su zumbido cerca de tu oído.

Afortunadamente, ha nacido un nuevo dispositivo que puede acabar con el problema que crean estos pequeños intrusos dentro del habitáculo de nuestros coches. Esta herramienta es tanto efectiva como económica. El dispositivo en cuestión es un difusor eléctrico, el cual va conectado al USB de tu coche. En caso de que no dispongas de este puerto, también hay alternativas que se pueden conectar al mechero.

Su pequeño tamaño (15 x 10 x 10 centímetros) y su fácil uso lo convierten en una opción ideal para mejorar el confort de cualquier tipo de vehículo. Además, tiene un precio atractivo, ya que oscila entre los 5 y 15 €.

Se utiliza mediante pastillas, basta con conectarlo al USB para que comience a funcionar. También cuenta con un ángulo de giro ajustable y una luz LED que indica su funcionamiento.

Repelente de Mosquitos eléctrico | Amazon

Utiliza un elemento calefactor de cerámica, que asegura erradicar cualquier insecto del vehículo y dispersar una fragancia de pino, conocida por su capacidad para repeler insectos. Los orificios de disipación de calor de doble cara garantizan una protección total desde 360 grados, asegurando que cualquier rincón del interior del automóvil esté cubierto.

La seguridad es un elemento fundamental al utilizar dispositivos eléctricos, sobre todo en espacios reducidos como este. Este difusor está diseñado para ser seguro tanto para niños como para ancianos, con una temperatura constante que se mantiene bajo control gracias a un termostato automático.

Para un uso correcto y evitar sustos, hay que seguir dos premisas, no debe enchufarse en una toma de más potencia que la indicada y debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Se trata de un dispositivo muy eficiente, por lo que no supondrá una carga para la batería del coche. No tengas miedo de usarlo por temor a que tu coche no arranque.