Skoda amplía la gama del Kodiaq con el nuevo acabado Laurin & Klement y una nueva versión híbrida enchufable de 200kW

Skoda ha ampliado la gama del Kodiaq con el nuevo acabado Laurin & Klement y un sistema de propulsión híbrido enchufable que ofrece una potencia total de 200 kW, 50 kW más que la versión actual, coincidiendo con el décimo aniversario del modelo.

La nueva versión Laurin & Klement, la más alta de la gama, destaca por los asientos con función de masaje, complementados en el exterior por barras de techo plateadas, parachoques delanteros y traseros y faldones laterales del color de la carrocería, así como llantas de aleación diseñadas específicamente para esta versión.

Los emblemas Laurin & Klement, tanto en el interior como en el exterior, hacen que la nueva versión sea fácilmente reconocible.

Una batería de tracción con una capacidad bruta de 25,7 kWh (19,7kWh netos) alimenta el motor eléctrico, y la recarga rápida de corriente continua de hasta 50 kW, lo que aporta mayor comodidad en los viajes largos.

El modelo ha atraído a 1,2 millones de clientes en 70 mercados de todo el mundo desde su lanzamiento en 2016. La actual segunda generación del Kodiaq se presentó el 4 de octubre de 2023, y la producción en serie comenzó en Kvasiny a mediados de enero de 2024. El modelo ha seguido la estela del éxito de su predecesor, del que se han fabricado casi 330.000 unidades hasta la fecha.

En comparación con la primera generación, ofrece más espacio, incorpora elementos del lenguaje de diseño 'Modern Solid' y cuenta con los mandos giratorios multifuncionales Skoda Smart Dials.

Esta generación también introdujo en la gama un sistema de propulsión híbrido enchufable: el Kodiaq iV, con una potencia máxima del sistema de 150 kW (204 CV) y una autonomía totalmente eléctrica de más de 100 kilómetros.