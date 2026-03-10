¿Y si Dacia lo vuelve a hacer? Estamos a punto de conocer su nuevo modelo, que promete tanto como el Sandero o el Duster

Dacia es una de las marcas que más pueblan las carreteras españolas desde hace más de una década gracias a sus modelos fiables y económicos. Por eso, cada lanzamiento de este fabricante hace retumbar el mercado nacional automovilístico. Pues bien, está a punto de presentarse el nuevo vehículo con el que la empresa rumana espera continuar conquistando nuestro país.

El nombre del modelo será Striker, y según la propia empresa hace referencia a la expresión “hacer un strike”, derivada del deporte, y que universalmente se utiliza para acertar en un objetivo. Por tanto, Dacia demuestra ya desde la denominación del vehículo sus elevadas ambiciones para atacar con él el mercado.

Dacia Jogger | Dacia

Nicho de mercado

Y eso que es una apuesta bastante arriesgada porque en plena fiebre de los SUV, Dacia se atreve con un coche de cuerpo similar pero más alargado y con una menor distancia sorbe el suelo. Es decir, el Striker pertenece al segmento familiar con trazas de crossover. De esta manera, la marca rumana pretende ocupar un nicho de mercado que cada vez se queda más vacío.

Es cierto que, tal vez, debido a sus propias características, el Striker sea un modelo no destinado a tener tanto éxito como otros de Dacia, por ejemplo, el Sandero o el Duster. El nuevo vehículo de la marca se construye sobre la plataforma CMF-B del Grupo Renault (al que pertenece el fabricante rumano), que acepta motorizaciones híbrida suave, híbrida pura, gasolina y GLP con potencias entre los 120 CV y 155 CV.

Precio competitivo

Todavía no existe fecha de lanzamiento para el Dacia Striker, es probable que se comunique algún periodo aproximado durante la presentación oficial del modelo a lo largo del día de hoy 10 de marzo. Otro dato de importancia, el precio de partida, debería asemejarse al del Bigster. Por tanto, rondaría los 25.000 euros para motorizaciones de combustión y un poco más para las alternativas híbridas.

Sin duda, se trata de un precio muy competitivo en el segmento donde se enmarca este Dacia Striker, cuya competencia puede ser el Hyundai i30 CW o el Skoda Octavia Combi. Podríamos incluir el MG5 eléctrico. No obstante, no se espera que el nuevo modelo de la marca rumana tenga motorización eléctrica al menos en el futuro cercano. Aunque esa no es una necesidad para Dacia, que de momento solo cuenta con el Spring como vehículo sin cualquier propulsor de combustión.