Dacia prepara su propio Twingo y un 4x4 que seguirán abriendo el mercado de coches de saldo

Dacia está demostrando estos últimos años no ser una marca conformista. El fabricante “low-cost” del Grupo Renault ya ha alcanzado un éxito rotundo con el Sandero o el Duster. No obstante, buscan seguir consolidando las ventas con nuevos modelos y alternativas que sigan atrayendo diferentes clientes, adaptándose a las necesidades que se plantean en el mercado. Ahora sabemos que Dacia tendrá su propio Twingo y el Striker será 4x4.

En el mes de octubre, en el Salón del Automóvil de París, se revelará un Dacia que compartirá la estructura del Renault Twingo eléctrico. Se especuló que cambiaría de nombre a Evader, pero finalmente parecerá que se incorporará a una gama prexistente, Spring. Será el primero de los tres modelos eléctricos que Dacia tiene planteado lanzar en los próximos cuatro años.

Renault Twingo | EP

Democratizar el eléctrico

En este caso, su motor será alimentado por una batería de 27,5 kWh para una autonomía de 250 kilómetros. No es nada del otro mundo, pero la marca pretende alcanzar un complejo equilibrio entre la sencillez mecánica que le permita ahorrar costes de producción y un precio final que democratice el acceso a los vehículos eléctricos. Aunque el modelo de Dacia más esperado con esta motorización es el Sandero, del que probablemente conoceremos más información en profundidad el próximo año.

El futuro de Dacia también se dirige hacia la versión todoterreno del Dacia Striker, que compartirá arquitectura con el Bigster 4x4. Por tanto, montará una motorización microhíbrida que como combustible podrá usar tanto la gasolina como una opción bifuel. En cualquier caso, entregará 150 CV de potencia y lucirá la Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, un punto extra para quien deba circular con este coche en grandes ciudades.

Dacia Striker | EP

Adaptándose a la demanda

Igual que con el nuevo Spring eléctrico, el Striker 4x4 será revelado en el Salón de París en octubre, que gana peso como la gran cita de Dacia en 2026 en cuanto a anuncios se refiere. Este nuevo Striker deberá ser una de las opciones más asequibles del mercado en todo el sector de todoterrenos, situándose en el entorno de los 25.000 euros, probablemente, por debajo.

Sin duda, Dacia no quiere vender, quiere arrasar. Han visto las cifras que confirman el crecimiento de la penetración del coche eléctrico y el aumento de la demanda de coches 4x4, así que han trabajado para ofrecer a los clientes vehículos que cubran estas necesidades. No dejan escapar ninguna oportunidad para seguir confirmándose como la marca más popular de estos últimos 15 años.