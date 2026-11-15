Cupra Raval Endurance: 210 CV y una autonomía de hasta 446 km

Se puede decir que Cupra ha nacido en los circuitos y ha crecido en las competiciones eléctricas: Pure eTCR, Extreme E, Fórmula E... una experiencia que heredan coches de calle como el Raval, el primer modelo 100% eléctrico de la marca diseñado y producido en España.

Con un sistema de baterías que se fabrica en Martorell. Una planta con capacidad para producir 1.200 baterías al día, 300.000 anuales, una batería cada 45 segundos. Baterías que dan energía a coches como el Raval Endurance.

Cupra ya había desafiado los estándares del mundo eléctrico cuando presentó el Raval. Un modelo que destaca en la movilidad urbana con el añadido de las emociones al volante. Ahora llega la versión Endurance, la más equilibrada y con más autonomía.

Cupra Raval Endurance | Centímetros Cúbicos

El Raval mide 4,05 metros de largo, es afilado, contundente y expresivo. Poco tiene que ver con el concepto de los primeros eléctricos urbanos.

Delante destacan los faros Full LED, con una firma lumínica triangular. En la trasera, los pilotos conectados de lado a lado se fusionan con el logo iluminado. Las llantas de 19 pulgadas complementan a este pequeño deportivo que reconoces a primera vista.

En su interior también vemos esos rasgos reconocibles, como los asientos sport de tapicería 100 % reciclada o el volante con levas y botones satélite, para moverte sin distracciones por los menús, y que refuerzan esa identidad deportiva.

En el habitáculo conviven tecnología, confort y carácter. Un entorno personalizable, presidido por la pantalla táctil de 12,9 pulgadas donde se controla el infoentretenimiento y muchos parámetros. Las plazas traseras son generosas, y el maletero alcanza 441 litros.

Al ponerte al volante de esta versión Endurance sientes deportividad. El responsable de esa sensación es un motor eléctrico delantero que desarrolla 210 caballos. Eso, unido a su respuesta eléctrica inmediata, son garantías de seguridad y diversión.

Cupra Raval Endurance | Centímetros Cúbicos

El chasis es 15 milímetros más bajo, y el ancho de vías es 10 milímetros más ancho que otro coche construido sobre esta plataforma del grupo Volkswagen. La suspensión es deportiva y la dirección directa y precisa, el resultado de todo es agilidad y control en las curvas.

Para recuperar energía se puede gestionar una mayor o menor regeneración con las levas del volante. Además, la conducción te sugiere todo el tiempo que este eléctrico no está hecho para ir de un punto a otro sin más, también está para disfrutar del viaje.

La batería de níquel, manganeso y cobalto, de 52 kilovatios hora de capacidad neta, le da al Raval Endurance una autonomía de hasta 446 kilómetros. Eso hace que puedas pensar en recorrer distancias largas.

Esta batería es de alta densidad energética. Comparada con una batería de litio, hierro y fosfato, permite almacenar más electricidad en menos espacio y con menos peso. Lo que se traduce en más autonomía. Además, tolera mejor el frío y es más eficiente a bajas temperaturas.

Interior del Cupra Raval Endurance | Centímetros Cúbicos

En lo que a la seguridad se refiere, el Raval tiene asistentes de aparcamiento inteligente y remoto, que junto al Travel Assist 3.0, amplían la asistencia a la conducción. Además tiene cinco estrellas en los test de impacto Euro NCAP. Unas pruebas que examinan la seguridad de los pasajeros, los peatones y la precisión de los asistentes a la conducción.

En el apartado de sensaciones al volante, hay que destacar su agilidad en curva. El control de estabilidad deportivo está afinado para que sea permisivo y ofrezca la tracción necesaria a la salida de las curvas. Además, están los modos de conducción con el modo Cupra, que hace que el coche dé el 100% de deportividad. Al seleccionarlo el sonido del coche también cambia.

El Raval consigue acercar la movilidad eléctrica a un público amplio, gracias a que no renuncia al carácter deportivo. Es compacto por fuera, práctico por dentro y con tecnología de categorías superiores para ir más allá de la ciudad. Algo que se hace aún más evidente con esta versión Endurance.