Las 5 nuevas señales de tráfico que debes conocer

Las señales de tráfico de España fueron renovadas en el 2025. A pesar de haber pasado un año, todavía hay muchos conductores que desconocen el significado de algunas de ellas.

Esta reforma, aprobada por el Gobierno, no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2025. Conviene aclarar que la sustitución física de las señales se está realizando de una forma progresiva.

Estas son algunas de las señales:

P-24a: paso de animales en libertad (jabalíes)

P-24a: paso de animales en libertad (jabalíes) | DGT

Esta es una señal triangular (advertencia de peligro) que contiene un pictograma de un jabalí. Advierte de la proximidad de un tramo en el que es común que animales salvajes atraviesen la carretera, especialmente el animal mencionado anteriormente.

Si ves esta señal deberás extremar la precaución, adaptar la velocidad y estar atento a los laterales de la vía.

P-35: trenzado

P-35: trenzado | DGT

Nuevamente, estamos ante otra señal de advertencia de peligro (señal triangular). La función es avisar de la proximidad de un tramo en el que se cruzan las trayectorias de los vehículos por los distintos movimientos de incorporación y salida.

Siempre hay que estar atento, pero especialmente en este tipo de casos. Esta señal apela a la importancia de anticipar las maniobras, comprobar los retrovisores y evitar cambios bruscos de carril.

R-118: entrada prohibida a vehículos de movilidad personal

R-118: entrada prohibida a vehículos de movilidad personal | DGT

En este caso estamos ante una señal circular con borde rojo que prohíbe el acceso a los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que están los patinetes eléctricos.

El objetivo es regular la presencia de estos vehículos en algunas vías o espacios donde su circulación no está permitida.

S-51b: carril reservado para vehículos de alta ocupación (VAO)

S-51b: carril reservado para vehículos de alta ocupación (VAO) | DGT

La señal puede ser cuadrada o rectangular, e indica la existencia de uno o varios carriles reservados únicamente para vehículos de alta ocupación. Señala el número mínimo de ocupantes que debe llevar el vehículo para poder utilizar ese carril.

El propósito es buscar una movilidad más eficiente, fomentando que varias personas vayan en un mismo vehículo para sus trayectos.

S-47: zona de coexistencia

S-47: zona de coexistencia | DGT

Esta señal es rectangular, y sirve para identificar espacios en los que peatones, vehículos de movilidad personal, bicicletas y vehículos a motor comparten la misma zona de tránsito.

En este tipo de ubicaciones, los peatones son los que tienen prioridad y pueden utilizar toda la zona de circulación, por ello, no es necesario que existan pasos de peatones señalizados. Otro factor importante es que no está permitido jugar, y los vehículos a motor no pueden exceder los 20 km/h. Los ciclos y VMP pueden circular en ambos sentidos, a no ser que una autoridad competente diga lo contrario.

Respecto al estacionamiento, también hay restricciones: los vehículos solo pueden aparcar en los espacios habilitados para ello.