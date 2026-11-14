Así es Astro: el coche patrulla volador de Florida

Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es: la Policía de la Universidad Politécnica de Florida ha incorporado a su flota un vehículo llamado Astro. Este coche puede transportar a un agente por el aire y pretende convertirse en una herramienta muy útil para responder a emergencias y vigilar zonas de difícil acceso.

Sin embargo, esta aeronave eléctrica tiene dos limitaciones importantes: solo puede permanecer 20 minutos en el aire y todavía no cuenta con el permiso necesario para realizar operaciones policiales.

¿Qué es este vehículo?

Astro es un Jetson ONE: un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical desarrollado por la compañía Jetson. Este vehículo tiene una estructura compacta, una cabina abierta para un único ocupante y ocho motores eléctricos con sus correspondientes hélices.

Puede despegar sin necesidad de una pista, además de alcanzar cerca de 101 km/h. Lo malo es que solo puede mantenerse en el aire durante unos 20 minutos. Respecto a la seguridad, también dispone de un paracaídas de emergencia.

Utilidades a nivel policial

El departamento quiere buscar nuevas opciones para las labores de vigilancia y de respuesta ante las emergencias. Esta aeronave puede resultar de mucha utilidad a la hora de buscar personas desaparecidas, transportar de una forma más rápida suministros de emergencia, además de acceder a lugares aislados o afectados por inundaciones y tormentas.

Astro ya ha sido entregado y los agentes también cuentan con la formación necesaria para pilotar la aeronave, pero existe un obstáculo que no les permite utilizarlo en las operaciones policiales.

Impedimento administrativo

El Jetson ONE fue diseñado bajo la normativa Part 103 de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), que regula los vehículos ultraligeros destinados exclusivamente a actividades deportivas y recreativas. Esto significa que su uso para patrullas policiales requiere una autorización adicional.

La universidad se encuentra tramitando el permiso correspondiente bajo la normativa Part 91, que posibilitaría integrar la aeronave en sus operaciones de seguridad pública. Según la información facilitada por la institución, el procedimiento se encontraba en su última fase cuando presentó oficialmente el vehículo en octubre de 2026.

Astro todavía tendrá que superar diversas cuestiones, como las exigencias regulatorias antes de convertirse en un vehículo patrulla operativo, pero también el aspecto de la batería, que para el uso deseado se puede quedar muy escasa.

Ciertamente, se puede concluir con que es un primer paso hacia una nueva forma de movilidad aplicada a la seguridad pública, pero que todavía tiene escalones por subir para llegar a ser un recurso real y fiable.