La DGT pone el foco en las gafas premontadas que utilizan muchos conductores en España

Comprar gafas baratas en la gasolinera o en el supermercado puede salirte muy caro en la carretera. La DGT ha puesto el foco en las gafas de lectura premontadas que utilizan millones de conductores en España.

¡Podrías recibir una multa de 200 euros hoy mismo por usar estas gafas tan populares al volante! En España se venden siete millones de gafas premontadas al año, conocidas como gafas de farmacia.

Cuestan entre 10 y 15 euros y el 95% se compra en estancos, supermercados o gasolineras. Pero la DGT las ha prohibido tajantemente para conducir.

La razón es clara: tienen la misma graduación en ambos cristales y no corrigen el astigmatismo ni las diferencias entre ojos. Según la revista Tráfico y Seguridad Vial, deben llevar obligatoriamente una pegatina que prohíba su uso al volante porque no corrigen la visión de lejos.

Usarlas al conducir causa visión borrosa, pérdida de nitidez, fatiga ocular, mareos y dificultad para enfocar. Además, la DGT calcula que un millón de personas conduce con una agudeza visual inferior al límite legal de 0,5.

Llevar lentes inadecuadas se considera una infracción grave. Están pensadas únicamente para un apuro como leer, jamás para manejar un vehículo. Detectar obstáculos, leer señales o calcular distancias se vuelve peligroso con este tipo de lentes genéricas.

La recomendación oficial es acudir a profesionales y extremar las precauciones si padeces presbicia o glaucoma.