El nuevo Mazda CX-5 da el estirón: 4,69 metros de largo y un maletero de 583 litros

En 2012, Mazda consolidó su era moderna con la tecnología Skyactiv y el diseño Kodo. Dos pilares que han llevado a la marca a uno de sus momentos más dulces en Europa y en nuestro país, con una gama muy amplia. Un camino que comenzó con modelos como el CX-5, que llegó justo ese año para ofrecer nuevas líneas y tecnología a uno de los segmentos más demandados.

En el 2025, la firma japonesa alcanzó el hito de más de 5 millones de unidades vendidas de este SUV, siendo el tercer modelo de Mazda en traspasar esa barrera, tras el 323 y el 3.

El Mazda CX-5 es uno de los coches más exitosos de la historia de la marca japonesa. Llegar a ese hito no es nada fácil y, para seguir al pie del cañón, llega totalmente renovado en su tercera generación.

El nuevo Mazda CX-5 crece en todos los sentidos. Ahora roza los 4,69 metros de largo, con una batalla más amplia que promete un interior espacioso. Por fuera destaca la evolución del famoso diseño Kodo, con una parrilla que gana unas líneas horizontales más marcadas, que señala la anchura del coche, junto con una nueva firma lumínica con tecnología LED.

De lateral destacan las llantas de hasta 19 pulgadas, con unos marcados pasos de ruedas. Y detrás presenta unas proporciones elegantes con unos nuevos pilotos traseros afilados. También tiene un portón amplio, con un maletero de 583 litros, 61 más que antes, con hasta 2.219 litros con los asientos traseros abatidos.

En el interior, el cambio generacional es evidente. Ahora priman las superficies suaves y el minimalismo, con una atmósfera más moderna y con esa sensación de calidad que siempre ha caracterizado a la marca japonesa.

Mucha digitalización a bordo gracias a sus tres pantallas: una detrás del volante de 10,25 pulgadas que actúa de panel de instrumentos; encima de esta podemos tener un Head-up Display, para proyectar la información más importante en el parabrisas y no apartar la vista de la carretera.

Interior del Mazda CX-5 (tercera generación) | Centímetros Cúbicos

Hay una tercera pantalla, en la parte central, que es el cerebro del sistema multimedia, que viene con Google integrado de forma nativa, lo que le convierte en el Mazda CX-5 más conectado de la historia, con Android Auto y Apple Carplay de serie. Puede ser de 12,9 pulgadas o de 15,6 para los acabados más altos, como el llamado Homura que lleva esta unidad.

Quizá el punto flaco del anterior CX-5 eran sus plazas traseras. En la nueva generación, la batalla extendida aporta mucho más espacio para las rodillas, y permite que tres adultos puedan viajar con comodidad

Con todos estos cambios sobre la mesa, parece que el nuevo CX-5 se presenta como un coche más polivalente, puliendo sus fortalezas y mejorando sus escasas debilidades. Todo sin descuidar que su gama de motores está completamente actualizada a las exigencias actuales.

Interior del Mazda CX-5 (tercera generación) | Centímetros Cúbicos

De inicio, el Mazda CX-5 llegará solo con un motor de gasolina atmosférico de 2,5 litros y cuatro cilindros, denominado e-SKYACTIV G, que tiene una potencia de 141 CV. Que incorpora la nueva tecnología de microhibridación de 24 voltios Mazda M Hybrid, disponible tanto con tracción delantera como total. Más adelante, se espera que llegue una versión híbrida autorrecargable.

Pese a su potencia contenida, Mazda dice que este motor tiene un 19% más de par a bajo y medio régimen respecto a su predecesor. Es justo en el rango que más usamos, ya que está optimizado para funcionar de una forma suave, eficiente y con el suficiente gancho para poder viajar con toda la familia sin problemas.

Ahora solo estará disponible con un cambio automático de seis marchas con convertidor de par, que es una gran incorporación, ya que funciona bastante bien. Esta transmisión puede ser más suave o agresiva dependiendo de si tenemos seleccionado el modo Normal o el Sport.

Además, el Mazda CX-5 es más amable. Su comportamiento está más refinado, ya que ahora lleva unos amortiguadores más blandos para que vayamos más cómodos que nunca, lo que no implica que deje de tener una buena dinámica de marcha incluso en las zonas más viradas.

Por otro lado, la dirección está algo más filtrada, permitiendo unos giros más fluidos y agradables.

Mazda es sinónimo de seguridad. Por eso la nueva generación del CX-5 equipa un amplio abanico de ayudas a la conducción que le ha permitido obtener la máxima calificación en las últimas pruebas de la EuroNCap.

El nuevo Mazda CX-5 llega como un SUV más maduro. Gana espacio en su interior, que presenta más digitalización y más confort, a lo que se suma la nueva tecnología electrificada como eje central de su gama.

Una evolución que le va a permitir seguir siendo un modelo de éxito.