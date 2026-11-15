Ni chino ni necesita 500 km de autonomía: el SUV eléctrico fabricado en España que cuesta menos de 19.000 euros

Cuando pensamos en un coche eléctrico barato, lo habitual es mirar hacia China o imaginar un utilitario pequeño, con poco espacio y una autonomía bastante limitada. Sin embargo, Skoda quiere demostrar que existe otra alternativa.

Se llama Epiq, se fabrica en España y acaba de completar su gama con una versión que, aplicando todas las ayudas y descuentos disponibles, puede comprarse por 18.500 euros. Y lo interesante no es únicamente su precio, sino todo lo que ofrece a cambio.

Estamos ante un SUV de 4,17 metros de longitud, con cinco plazas y un maletero de nada menos que 475 litros de capacidad. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra que supera la de numerosos compactos de combustión e incluso la de algunos SUV de mayor tamaño.

Esto convierte al Epiq en una opción interesante para quienes necesitan un coche familiar, pero no quieren conducir un vehículo demasiado grande.

Además, tiene otra particularidad: es el primer Skoda fabricado en España. Sale de las instalaciones de Volkswagen Navarra, en Landaben, y comparte parte de su tecnología con otros pequeños eléctricos del grupo alemán.

Una apuesta industrial que demuestra que la electrificación también puede generar productos competitivos en las fábricas españolas.

135 CV y 324 kilómetros: ¿realmente necesitas más?

La última incorporación a la gama es el Skoda Epiq 40, que utiliza una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 38,5 kWh de capacidad bruta y 37 kWh útiles. Su motor eléctrico desarrolla 135 CV, una potencia más que razonable para un automóvil de estas características, especialmente si va a utilizarse principalmente en ciudad y alrededores.

La autonomía homologada alcanza los 324 kilómetros en ciclo combinado WLTP, aunque aumenta hasta los 439 kilómetros en conducción urbana.

Esto último tiene una explicación: los eléctricos aprovechan especialmente bien las velocidades reducidas y la recuperación de energía durante las frenadas.

Por supuesto, los 324 kilómetros son una cifra de homologación y no significan que podamos recorrer siempre esa distancia. En autovía, especialmente a velocidades elevadas o con temperaturas bajas, la autonomía real será inferior.

Pero para alguien que recorre 30 ó 40 kilómetros diarios y puede cargar en casa, una batería de este tamaño puede resultar perfectamente suficiente.

Además, el Epiq 40 admite recarga rápida en corriente continua a una potencia máxima de 88 kW, con la que puede recuperar del 10 al 80% de su batería en unos 23 minutos, según el fabricante y en condiciones favorables.

Un coche eléctrico barato que también sirve para familias

Uno de los argumentos más interesantes del Epiq es que Skoda no ha sacrificado la practicidad para conseguir un precio competitivo.

Sus 475 litros de maletero son una cifra especialmente destacable en un vehículo urbano, y permiten transportar equipaje, compras o incluso un carrito infantil sin recurrir a un SUV de mayor tamaño.

La nueva versión se comercializa con los acabados Urban y Selection. El primero incorpora elementos como faros LED, llantas de aleación de 18 pulgadas y una pantalla central de 13,1 pulgadas.

Además, Skoda ha ampliado las posibilidades de equipamiento, ofreciendo una bomba de calor opcional en toda la gama.

Quienes necesiten recorrer mayores distancias también pueden elegir el Epiq 55, con 210 CV y hasta 437 kilómetros de autonomía. Su batería de 55 kWh brutos permite viajar con mayor margen, aunque supone un desembolso superior.

De hecho, ya analizamos en Centímetros Cúbicos las características del Skoda Epiq fabricado en España y sus diferentes configuraciones.

Los 18.500 euros tienen letra pequeña

El Skoda Epiq 40 Urban anuncia un precio de partida de 18.500 euros, pero conviene aclarar que no es su tarifa al contado sin condiciones. La cantidad incluye campañas comerciales de la marca y del concesionario, una bonificación por financiación, 4.500 euros del Plan Auto+ y 1.000 euros correspondientes a los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Por tanto, el importe final dependerá de que el comprador reúna los requisitos para acceder a las ayudas, de las condiciones de financiación y de los descuentos aplicables. Los intereses de la financiación también deben tenerse en cuenta al calcular el coste total de la operación.

En cualquier caso, la llegada de esta versión plantea una cuestión interesante: quizás el futuro del coche eléctrico asequible no consista en ofrecer baterías cada vez más grandes, sino en conseguir vehículos suficientemente espaciosos, eficientes y con una autonomía ajustada a las necesidades reales de sus propietarios.