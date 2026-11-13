Usar Google Maps al volante: cuándo puedes recibir una multa, según la DGT

Usar Google Maps al conducir no está prohibido, pero un despiste con la aplicación puede costarte una sanción importante. La DGT aclara cuáles son los límites reales al utilizar este navegador en tu coche.

¡Un simple toque a la pantalla de tu móvil mientras conduces te costará 200 euros y tus puntos! Existe un intenso debate sobre si Google Maps y los avisadores de radares serán limitados, aunque la DGT no ha confirmado nada oficial.

Lo que sí es totalmente real son las multas por un mal uso. Tocar la pantalla mientras estás en marcha, incluso estando parado en un semáforo o en un atasco, se sanciona con 200 euros y la pérdida de 3 puntos.

Si además llevas el teléfono en la mano y lo manipulas al volante, la multa se mantiene en 200 euros pero la pérdida sube a 6 puntos. Tampoco puedes colocar el soporte del móvil si este interrumpe tu campo de visión.

Por ahora, la DGT permite programar la ruta antes de salir, recibir avisos de tráfico o radares y llevar el móvil en un soporte fijo que no moleste. Si necesitas cambiar la ruta, la única opción legal es parar primero en un lugar seguro.

Mantener la atención en la carretera y configurar la ruta antes de arrancar es la mejor forma de evitar sorpresas. Utiliza la tecnología de forma segura para proteger tu bolsillo y tus puntos del carnet.