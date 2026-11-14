El Lepas L6 Súper Híbrido llega a España desde 36.900 euros

La firma automovilística Lepas, perteneciente al Grupo Chery, ha abierto este jueves en España los pedidos del nuevo L6 Súper Híbrido, su SUV híbrido enchufable del segmento C, que llega al mercado con un precio de lanzamiento desde 36.900 euros al contado (29.990 euros, incluyendo descuentos comerciales y las ayudas del Plan Auto+).

Según ha informado la compañía en un comunicado, el modelo ya se encuentra disponible en fase de preventa y llegará a la red oficial de concesionarios a finales de este mes de noviembre. Este lanzamiento amplía la gama de la marca del grupo Chery en el mercado español tras el Lepas L8 Súper Híbrido.

El nuevo L6 desarrollará una potencia de 279 CV y ofrecerá una autonomía eléctrica de 92 kilómetros en ciclo combinado WLTP, que asciende hasta los 125 kilómetros en entorno urbano, alcanzando una autonomía total combinada de 1.058 kilómetros.

Su batería admitirá potencias de carga rápida en corriente continua de hasta 40kW, lo que permitirá recargar del 30% al 80% en 20 minutos.

En el apartado dimensional, el SUV mide 4,55 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 2,7 metros, configurando un habitáculo de cinco plazas y un maletero con una capacidad de 386 litros, ampliables hasta los 1.255 litros con los asientos traseros abatidos.

La oferta comercial del Lepas L6 Súper Híbrido se articula en torno a dos niveles de equipamiento, denominados 'Essence' y 'Elegance', disponibles en cinco colores metalizados sin coste adicional (gris antracita, plata mica, blanco glaciar, negro ónix y naranja ámbar).

La versión de acceso 'Essence' incorpora de serie llantas de aleación de 19 pulgadas, faros Full LED, climatizador bizona, volante calefactado, acceso y arranque sin llave, cuadro de instrumentos de 8,88 pulgadas y pantalla central de 13,2 pulgadas con conectividad inalámbrica y actualizaciones remotas OTA.

El acabado tope de gama 'Elegance' tiene un precio a partir de 39.900 euros o 32.840 euros con las promociones aplicables.

Suma elementos como el aparcamiento automático (APA), cámara panorámica de 540 grados, asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, techo panorámico y portón trasero eléctricos, equipo de sonido Sony de ocho altavoces y carga inalámbrica de 50 W para dispositivos móviles.