La cumbre de la OTAN bloquea Madrid: por dónde circular y por dónde evitarlo

Seguro que si has leído los periódicos, has visto las noticias o has escuchado la radio en los últimos días te has enterado de que la primera cumbre de la OTAN tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia está próxima a celebrarse, una celebración que, además, se llevará a cabo en Madrid. Que la OTAN haya escogido Madrid para celebrar este encuentro es una gran noticia a nivel geopolítico y estratégico, también a nivel de imagen internacional, pero supone un importante trastorno para el día a día del ciudadano de a pie durante el tiempo en el que se lleve a cabo.

Serán los próximos 29 y 30 de junio, miércoles y jueves respectivamente, cuando la cumbre OTAN se lleve a cabo aunque, todo hay que decirlo, los ciudadanos de la capital española ya han comenzado a notar los efectos de todas las medidas de seguridad que una cumbre como esta lleva implícitas. De esta manera, se han emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía e incluso desde el propio ayuntamiento de Madrid se han anunciado ciertos gestos y recomendaciones con los que combatir, en la medida de lo posible, las incomodidades de estos días:

Evitar el transporte privado durante estos días

durante estos días Optar por el teletrabajo en la medida de lo posible, animando a las empresas a que lo faciliten durante toda la semana

en la medida de lo posible, animando a las empresas a que lo faciliten durante toda la semana Utilizar el transporte público para los desplazamientos: los viajes en autobuses de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) van a ser gratuitos

¿Qué carreteras hay que evitar por la cumbre de la OTAN?

Además de las lógicas medidas de seguridad propias de un evento de estas características al que asisten los líderes de los países más poderosos a nivel mundial, la Dirección General de Tráfico va a tener trabajo extra estos días ya que va a tener que gestionar el tráfico. Tal y como ha comunicado la DGT, las vías interurbanas que se verán directamente afectadas por cortes puntuales de tráfico, ya desde el martes 28, especialmente a primeras horas de la mañana y de la tarde, serán la A-2, la M-11 y la M-40 en el tramo comprendido entre la A-2 y la M-11.

Previsiblemente se pueden producir también cortes de tráfico en zonas centrales de la ciudad, cortes que pueden producir importantes retenciones en cualquier zona de la capital si tenemos en cuenta el volumen de vehículos que cada día circulan por la ciudad. La DGT confirma que en caso de que no se pueda optar por el teletrabajo y se tenga que acceder a Madrid durante los citados días por la A-2, el único itinerario alternativo de alta capacidad será el de la autopista de peaje R-2 para incorporarse luego a la M-50 hacia Madrid, teniendo en cuenta que en Madrid también habrá cortes de calles y la circulación será muy complicada.

Recuerda que a través de los canales de los que dispone la DGT (paneles de mensaje variables de las carreteras; página web, redes sociales, boletines informativos en emisoras de radio y en el teléfono 011) se va a continuar informando en tiempo real sobre el estado del tráfico y las posibles rutas alternativas.