¿A qué coches afectan las nuevas prohibiciones de Madrid?

Desde el 1 de mayo, Madrid ha cambiado de escenario para los coches más contaminantes. Desde la citada fecha, no podrán acceder al interior de la M-30 y esta medida sólo es la primera de todas las limitaciones que irán llegando hasta 2025. La estrategia de movilidad Madrid 360 tiene como objetivo mejorar la calidad de vida restringiendo la circulación de los modelos menos respetuosos con el medio ambiente. Algo que hará de forma progresiva hasta abarcar todo el término municipal. ¿A qué coches afectan las primeras prohibiciones de Madrid?

La norma establece la prohibición de acceder al interior de la M-30 a los vehículos más contaminantes, que sí podrán circular por la propia vía de circunvalación hasta finales de 2022. Lo que no podrán hacer será circular por los distrititos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Retiro, Chamartín, Tetuán, Chamberí y algunas zonas de Moncloa-Aravaca (Argüelles, Colonia del Manzanares y parte de Ciudad Universitaria).

La calle Gran Vía de Madrid | Sinc

Como decíamos, este es el primer paso. El segundo llegará en 2024 cuando los coches más contaminantes que no estén empadronados en Madrid no puedan circular por el término municipal. Y el tercero se dará en 2025 cuando ninguno de estos vehículos pueda moverse por la ciudad, estén empadronados o no. A partir de ese momento, la prohibición también incluirá a los vehículos de reparto de mercancías. Las únicas excepciones serán para los de emergencias y Fuerzas Armadas, los de personas con movilidad reducida y los históricos.

Coches con la Etiqueta A

Recordados los principales rasgos de la norma, vamos a responder a la pregunta con la que arrancábamos: ¿a qué coches afectan las primeras prohibiciones de Madrid? A los más contaminantes, es decir, aquellos vehículos con el distintivo medioambiental A. Más concretamente se trata de estos modelos: los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes de 2006 que no formen parte del padrón del Ayuntamiento de Madrid. O lo que es lo mismo: los que no pagan el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital de España.

La Justicia pone en duda la validez de 40.000 multas de tráfico impuestas por el Ayuntamiento de Madrid | Pixabay

Coches no empadronados en Madrid

Este último matiz es relevante puesto que concreta aún más la norma. Al poner los límites en el padrón de vehículos de Madrid, la limitación afectará a todos los coches procedentes del resto de la Comunidad de Madrid y también del resto de España.

Las excepciones

Esta prohibición cuenta con algunas excepciones que sí permitirán el acceso a la M-30 a determinados vehículos. Para ello, (y para no ser multados) tendrán que registrarse en el sistema de gestión de accesos a Madrid ZBE. Son los siguientes:

Vehículos de reparto urbano de mercancías (hasta 2025)

Vehículos adaptados para ser conducidos o trasladar a personas con movilidad reducida

Vehículos históricos

Vehículos de emergencias

Vehículos de las Fuerzas Armadas

Zona SER Madrid | Ayuntamiento de Madrid

Las multas

En realidad, la prohibición que afecta a los vehículos con etiqueta A entró en vigor el 1 de enero de 2022, pero el Ayuntamiento estableció un período de gracia hasta el mes de mayo en el que no sancionaban: sólo mandaban una carta informando acerca de la infracción.

Por este motivo, el acceso no permitido comenzó siendo una infracción leve (Artículos 18 y 75.c de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial): por lo tanto, la sanción era de 90 euros. No obstante, en marzo entró en vigor la nueva norma y la infracción pasó a tener consideración de grave (Artículos 18, 76.z3 y 80.1) y, por lo tanto, la multa será de 200 euros.

