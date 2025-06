¿Cuánto cuesta tener coche según dónde vivas en España? Spoiler: mucho

No es lo mismo tener coche en Segovia que en Pontevedra. Ni en lo que pagas de seguro, ni en lo que cuesta repostar, ni siquiera en lo que te cobra el ayuntamiento por el impuesto de circulación. El mito de que tener coche “sale caro” es cierto, sí, pero lo que pocos te cuentan es que ese “caro” cambia, y mucho, según el lugar donde vivas. España es un país diverso, y eso también se nota al echar cuentas con tu coche.

Para empezar, hay que distinguir si ya tienes el coche pagado, si estás aún financiándolo o si lo llevas en renting. Porque el sablazo cambia según el caso, aunque hay gastos que no te libras de pagar vivas donde vivas. El seguro, por ejemplo, es uno de los mayores quebraderos de cabeza, y su precio puede bailar más de un 50% entre comunidades. Un conductor con un coche modesto puede pagar 20 euros al mes en Ávila y más de 40 en Pontevedra por la misma póliza, y sin haber hecho nada malo.

Donde también se nota la diferencia es en la gasolinera. En la Comunidad Valenciana, llenar el depósito sale bastante mejor que en Madrid, donde el precio de la gasolina 95 está entre los más altos del país. Si te mueves a diario, ese céntimo extra por litro se traduce en unos cuantos euros de más al mes. El combustible es un gasto silencioso pero persistente, y en las grandes ciudades duele aún más.

Mismo coche, distinto coste

Aunque tengas un coche pagado y te lo tomes con calma, los gastos no desaparecen. Hay que contar con el mantenimiento, las revisiones, los pequeños arreglos y cosas tan mundanas como lavar el coche, y luego está la ITV, que según en qué comunidad te toque, puede salirte por 20 euros o por 50. Porque sí, en España pasar la ITV cuesta diferente según el código postal. La seguridad vial es igual para todos, pero no lo es lo que te cobran por comprobarla.

Luego están los impuestos municipales, que no tienen lógica aparente. Puedes pagar menos en una capital de provincia con buenos servicios que en un municipio pequeño, simplemente porque cada ayuntamiento decide su tarifa. Así que ese impuesto de circulación que creías “algo simbólico” puede convertirse en otro pellizco anual, sobre todo si tienes un coche con cierta potencia fiscal. Nadie te multa por tener un motor grande, pero Hacienda sí te lo recuerda cada año.

Por si fuera poco, encontrar sitio donde aparcarlo no es igual de fácil (ni de barato) en toda España. En el centro de Madrid o Barcelona, alquilar una plaza de garaje puede costar tanto como un coche de segunda mano en zonas más tranquilas. Así que si vives en una gran ciudad y no tienes garaje propio, ya puedes ir rascando el bolsillo o haciendo músculo para las caminatas desde el quinto pino.

Renting, ¿el café para todos?

En los últimos años, muchos han optado por el renting como alternativa a la compra tradicional, y aunque suene caro a primera vista, al menos sabes lo que vas a pagar cada mes, sin sorpresas. Aquí la buena noticia es que las diferencias regionales se notan menos. Las tarifas son más homogéneas y las empresas suelen ofrecer precios parecidos en todo el país, aunque pueda haber pequeñas variaciones según dónde esté el taller concertado o cuánto cobre el ayuntamiento de turno por el impuesto municipal.

Eso sí, la comodidad se paga. La cuota mensual del renting, aunque lo incluya todo (el seguro, el mantenimiento, los neumáticos, los impuestos, la asistencia…), sigue siendo superior a los costes medios de quien tiene un coche ya pagado y en buen estado. Pero para quienes no quieren preocuparse de nada, o necesitan renovar vehículo cada poco tiempo, puede ser una opción interesante. Todo depende del perfil de cada uno, y también, claro, del bolsillo.

Tener coche en España no es igual para todos. Hay quien se las apaña por menos de 100 euros al mes, y hay quien no baja de 500. Lo importante es no dejarse engañar por los números redondos y mirar más allá del concesionario: seguros, combustible, impuestos y hasta el sitio donde lo vas a meter por la noche. Porque sí, el coche es libertad, pero también es una carga, y esa carga pesa más en unos sitios que en otros.