No es el Corolla Touring Sports: este familiar tiene mejor consumo y más potencia que el Seat León ST, y encima agrega deportividad alemana casi al mismo precio

El Blitz no se queda afuera de la noble competencia entre vehículos familiares. El Toyota Corolla Touring Sports no es el único que supera al microhíbrido del Seat León ST en consumo y potencia. El Opel Astra Sports Tourer Hybrid, un híbrido ligero como el modelo español, envía al eje delantero más caballos que ambos referentes, homologa un mejor rendimiento de combustible que el de Martorell, y vistiendo de tope de gama, no solo agrega una dosis extra de deportividad alemana, sino que lo hace casi al mismo precio.

Su fórmula la compone un motor de gasolina de tres cilindros 1.2 turboalimentado de 136 CV, un motor eléctrico de 21 CV, una caja automática de seis velocidades con doble embrague y una pequeña batería de iones de litio de 0,43 kWh netos. El resultado no varía del Astra ST antecesor respecto de su potencia y par motor: el coche se mantiene firme en sus 145 CV combinados y en los 230 Nm que experimenta con el aporte eléctrico.

Opel Astra Sport Tourer | Opel

Pero la tarea del motor eléctricova más allá de actuar con respuesta inmediata en la aceleración a bajas revoluciones: oficia de generador de energía para la batería cuando el vehículo desacelera a altas velocidades y el tres cilindros se apaga, y activa la conducción totalmente eléctrica a bajas velocidades cubriendo la mitad del tiempo de uso en ciudad.

El Astra ST Hybrid: acabado GS y precio competitivo

Con este sistema híbrido ligero, el Opel Astra Sports Tourer ha demostrado en pruebas de conducción reales una autonomía total de 1.200 km o más, y un consumo medio de combustible de 4,3 litros a los 100 km recorridos. Por si acaso, en los papeles homologa un consumo combinado de 4,9 l/100 km en su versión GS, la más deportiva.

Opel Astra ST | Opel

Con el acabado GS, el Astra ST se pone en modo oscuro: mientras el techo pasa de lucir el color de la carrocería a cubrir toda su superficie de negro y darle al coche una confoguración bitono, las ventanillas tintadas mutan a un aspecto sobreoscurecido. Al igual que el techo negro, las llantas de aleación de 17 pulgadas diamantadas en negro Onyx –el acabado básico Edition sale de fábrica con llantas de 16– son parte del equipamiento estándar. El interior se rige por unos asientos en PVC con un nivel superior de funciones vinculadas al confort: más niveles de posición para el conductor y soporte lumbar.

Un familiar alemán con espíritu para escaparle a las costumbres de los modelos más consagrados del mercado. Competitivo y sin demandar mucho más dinero: sujeto a financiación, este Astra Sports Tourer Hybrid GS lleva colgada hoy la etiqueta de los 28.350 euros.