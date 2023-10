Es coreano, premium y, con 415 CV, quiere plantarle cara al mismísimo Porsche Cayenne

Cuando pensamos en vehículos premium, muchas veces nos cuesta quitar el foco de marcas alemanas, pero lo cierto es que hay más opciones. Y claro ejemplo de ello es Genesis y su nuevo GV80 Coupé, o lo que es lo mismo, un SUV premium de aspiraciones deportivas y con hasta 415 CV que quiere intentar rivalizar con opciones tan complicadas como el Porsche Cayenne.

Y aunque bien es cierto que firmas como Lexus se codean de tú a tú desde hace años con Mercedes-Benz, Audi y BMW, las coreanas no suelen estar presentes en dicho escalafón. Pero Hyundai quiere acabar con esa situación de la mano de Genesis.

Genesis GV80 coupé | Genesis

Así, nos encontramos con un SUV de 4,97 metros de largo y corte coupé que no solo busca librar una batalla con el Porsche Cayenne Coupé, sino también con modelos como el BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupé y Audi Q8 entre otros. Esto lo consigue, también, de la mano de una estética sutil pero llamativa y de un interior con la última tecnología de la marca.

Esto lo deja patente con una pantalla única ideada para cuadro de mandos e infoentretenimineto con 27 pulgadas de diagonal, calidades de primer nivel, buenos ajustes y un aspecto muy importante y que muchos de sus rivales están dejando de lado: mandos físicos.

Genesis GV80 coupé | Genesis

No obstante, para rivalizar con vehículos como el Porsche Cayenne no solo hace falta un diseño atractivo y un interior moderno, sino también una puesta a punto acorde. Y aunque bien es cierto que el Genesis GV80 Coupé no ofrece mecánicas que le permitan rivalizar con variantes como el Turbo S, sí que puede vérselas con versiones más 'comedidas'.

Esto lo consigue el coreano por medio de tres motores disponibles: 2.5 Turbo de 304 CV y 422 Nm, 3.5 V6 Turbo de 380 CV y 530 Nm, y un 3.5 V6 Turbo de 415 CV y 549 Nm. En todos los casos, la gestión se lleva a cabo por medio de una caja automática de ocho relaciones de tipo convertidor de par.