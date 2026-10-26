Consiguió ganar a Apple y quedarse con el nombre de iCar en China, pero en 2027 llega a Europa con un nombre distinto, y look de Defender

En China se llama iCar, una denominación que Chery registró antes de que Apple comenzase a desarrollar su famoso coche eléctrico. La prensa china llegó a publicar que Apple había intentado comprar los derechos del nombre, aunque la operación nunca se confirmó oficialmente. Ahora, mientras el coche de Apple ha quedado definitivamente cancelado, iCar prepara su desembarco europeo en 2027 bajo el nombre de iCaur.

Y no viene precisamente con coches que parezcan un iPhone sobre ruedas. Su apuesta es bastante diferente: recuperar la estética de los todoterrenos clásicos, especialmente del Land Rover Defender, combinándola con tecnologías eléctricas y de autonomía extendida.

iCAUR V25 | iCAUR

Chery quiere conquistar el terreno del Defender

Detrás de iCaur está Chery, el fabricante que ya conocemos en España por Omoda, Jaecoo y su colaboración con Ebro. El grupo ha demostrado que sabe introducir marcas nuevas en nuestro mercado, y ahora busca ocupar otro espacio.

Mientras Omoda y Jaecoo han conseguido hacerse un hueco entre los SUV, iCaur pretende diferenciarse con un diseño mucho más aventurero, cuadrado y reconocible.

Su filosofía se denomina Future Classic y busca combinar formas tradicionales con tecnología moderna. Faros redondos, carrocerías verticales, pasos de rueda marcados y ruedas de repuesto exteriores son algunas de sus señas de identidad.

La marca asegura que ya está presente en más de 40 mercados y que su modelo V23 ha superado las 100.000 unidades vendidas globalmente. Ahora quiere aprovechar esa experiencia para crecer en Europa.

iCAUR V27 | iCAUR

Tres modelos para conquistar Europa: V23, V25 y V27

La gama está formada por tres SUV de tamaños muy diferentes. El más pequeño es el iCaur V23, un todoterreno eléctrico de aproximadamente 4,2 metros, disponible en China con versiones de tracción trasera e integral.

En el extremo contrario encontramos el V27, un SUV cercano a los cinco metros que apunta a convertirse en el primer modelo comercializado en España. Su estética recuerda inevitablemente al Defender y utiliza una mecánica eléctrica de autonomía extendida.

Entre ambos se sitúa el recién presentado iCaur V25, probablemente el modelo más interesante por dimensiones para el mercado europeo. Su presentación mundial tuvo lugar durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery celebrada en Wuhu, China, en octubre de 2026.

iCAUR V23 | iCAUR

El nuevo V25 es el Defender que muchos podrían permitirse

El V25 mide aproximadamente 4,6 metros y comparte buena parte del lenguaje visual de su hermano mayor. Tiene faros circulares atravesados por una barra horizontal, una carrocería de líneas muy rectas y una rueda de repuesto situada sobre el portón trasero.

Dentro encontramos una gran pantalla central, instrumentación digital y, afortunadamente, controles físicos para funciones como la climatización. También dispone de salidas de ventilación traseras y conexiones USB-C.

Sin embargo, hay una diferencia importante respecto a los todoterrenos tradicionales: el V25 utiliza una carrocería autoportante y no un chasis de largueros. Eso lo acerca más al concepto de SUV que al de un 4x4 especialmente preparado para afrontar terrenos extremos.

Su lanzamiento comercial en China está previsto para principios de 2027. Por el momento, Chery no ha confirmado su precio ni una fecha definitiva de comercialización europea.

iCAUR V25 | iCAUR

Eléctricos con un motor de gasolina para no depender de los enchufes

Uno de los elementos más interesantes de la marca es su apuesta por los eléctricos de autonomía extendida. En lugar de utilizar directamente el motor de gasolina para mover las ruedas, este funciona como generador de electricidad.

El V25 apunta a una configuración con un motor térmico de 1,5 litros y batería de unos 34 kWh. En el V27, esta tecnología ya permite ofrecer versiones de hasta aproximadamente 455 CV y tracción integral.

En China, el V27 anuncia autonomías combinadas superiores a los 1.000 kilómetros bajo ciclos de homologación locales. Son cifras que deberán comprobarse con las homologaciones europeas.

iCAUR V23 | iCAUR

Su llegada a Europa ya ha comenzado

Aunque 2027 será el año clave para su expansión, iCaur ya ha enseñado sus cartas en nuestro continente. El V27 se ha presentado en Grecia, donde se ha anunciado un precio de partida de 54.900 euros. También se han abierto reservas en Rumanía.

Esto permite hacerse una primera idea de su posicionamiento: no pretende ser un todoterreno de 20.000 euros, sino una alternativa de diseño robusto y tecnología electrificada por debajo del precio de muchos SUV premium europeos.

España figura entre los mercados previstos para su expansión, aunque faltan por conocer los modelos definitivos y sus precios. Por ahora, el V27 parece tener prioridad, mientras el V25 podría ampliar posteriormente la oferta.

Chery ya ha demostrado con la presentación internacional del iCaur V27 que quiere diferenciar esta marca del resto de su catálogo. No será simplemente otro SUV chino: su objetivo es recuperar una estética que muchos fabricantes tradicionales han convertido en un producto de lujo.