Conducimos el nuevo Volkswagen ID. Polo: tecnología eléctrica asequible con los valores de Wolfsburgo

Hace unos meses Volkswagen presentó su nueva estrategia, llamada “True Volkswagen”, con la mirada puesta en traer de vuelta la esencia de la marca y construir coches eléctricos asequibles. Uno de ellos, el ID.Polo, será la punta de lanza para sumar un gran porcentaje de las ventas y acercar la electrificación a mucha más gente.

Nos hemos puesto al volante de este emocionante modelo que, me atrevería a decir, que es uno de los lanzamientos más importantes para Volkswagen desde hace muchos años. Porque aúna la tecnología eléctrica con los valores tradicionales de la marca, recuperando al mítico Polo para la familia ID.

Para empezar, es un diseño muy Volkswagen. Muy moderno, pero sin descuidar las líneas del pasado, algo que la marca ha denominado “Pure Positive”, una mezcla perfecta que se plasma en una apariencia retrofuturista.

En ella destaca su frontal redondeado, donde llama la atención su firma LED, que recorre la anchura del modelo, junto con un paragolpes sencillo y práctico. De lateral, vemos sus medidas compactas de poco más de 4 metros con llantas de hasta 19 pulgadas. Detrás, pilotos con tecnología LED 3D.

Prueba Volkswagen ID. Polo | Centímetros Cúbicos

Dentro, vemos que han vuelto los botones físicos para funciones como la climatización o el volumen, tanto en la consola central como en el nuevo volante multifunción.

Todo con una avanzada tecnología, con un cuadro de instrumentos de 10 pulgadas que incluye “Retro-Skins”, que recrea el velocímetro del Golf de primera generación, y una pantalla central táctil de 13 pulgadas para su nuevo sistema de infoentretenimiento.

Todo con un habitáculo que pone el foco en la sostenibilidad, con materiales 100% reciclados en los tejidos de puertas, techo y alfombrillas. Y para que no falte nada, cuenta con un maletero sobresaliente para su tamaño, con hasta 441 litros, 1.240 si abatimos los asientos.

El nuevo Volkswagen ID.Polo se asienta en la nueva plataforma MEB + de tracción delantera, diseñada para los vehículos eléctricos más pequeños del grupo. Gracias a ella se ahorra mucho peso y se libera mucho el espacio interior del coche, a lo que se suma una importante reducción de costes.

Prueba Volkswagen ID. Polo | Centímetros Cúbicos

Todo esto es fundamental para lanzar un modelo de cero emisiones que sea muy interesante y a la vez asequible.

Está disponible con tres niveles de potencia: 116 CV, 135 y 211, junto con dos niveles de batería, con 37 kWh para una con química de litio-ferrofosfato, y otra de 52 kWh, en este caso de Niquel-manganeso y cobalto. Todo con una autonomía que llegaría hasta los 455 km. Más adelante, en 2027, llegará la versión GTI, con 226 CV.

Gracias al empuje eléctrico, el ID.Polo se mueve sorprendentemente bien, con una estabilidad envidiable facilitada también por su bajo centro de gravedad. A lo que se suma un coeficiente aerodinámico de solo 0,26, que le convierte en uno de los utilitarios más eficientes del mercado.

El Volkswagen ID.Polo llega con la posibilidad de admitir carga continua de serie, con una potencia de 90 kW para la batería más pequeña, y 105 para la más grande, pasando esta última del 10 al 80% en solo 24 minutos. Además, también tiene la tecnología de carga bidireccional, que puede proporcionar hasta 3,6 kW de potencia a objetos externos.

Prueba Volkswagen ID. Polo | Centímetros Cúbicos

El Volkswagen ID.Polo trae todo lo que necesitaba el mercado para adentrarse en la era eléctrica. Mucha seguridad, avanzada tecnología y mucha eficiencia, todo a un precio de derribo. Vamos, que tiene todas las papeletas para convertirse en un codiciado superventas urbano.