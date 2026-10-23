Gran Premio de Estados Unidos: horarios, dónde ver y favoritos

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) afronta en el Gran Premio de Estados Unidos, decimonovena prueba del calendario de Fórmula 1 en el circuito de Austin, la primera oportunidad, aunque compleja, de proclamarse campeón del mundo, mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) busca sumar su tercera victoria consecutiva.

Así es el circuito:

El trazado tejano de Austin, inicio de un nuevo triplete y caracterizado por su icónica subida hacia la curva 1 y sus rápidas eses inspiradas en Silverstone y Suzuka, recibe a la parrilla dos semanas después del GP de Singapur, carrera en la que se impuso 'Mad Max' por segundo fin de semana consecutivo.

Favoritos:

El tetracampeón suma ya 221 puntos en el Mundial y colocarse cuarto, cerca del 'top 3' que cierra el inglés Lewis Hamilton (Ferrari),con 229. El neerlandés quiere extender esa superioridad al GP de Estados Unidos, donde ya ganó el año pasado y otras tres ocasiones (2021, 2022, 2023 y 2025).

Aunque el fin de semana en Marina Bay también fue otro ejemplo de la regularidad de Antonelli -dos podios en China y Singapur-, que va directo hacia su primer título, con el que se convertiría en el campeón de la F1 más joven de la historia.

El joven italiano de Mercedes comanda con firmeza la clasificación general con 340 puntos, distanciando en más de cien unidades a su compañero, el inglés George Russell (238), lastrado por su rendimiento en los dos últimos Grandes Premios, sumando solo 2 puntos.

Así, Antonelli, con ocho victorias en este año, dispone ensuelo estadounidense de su primera oportunidad matemática para certificar definitivamente su primer mundial.

Para ello necesita ganar la carrera y que su compañero sume como mucho dos puntos, es decir, que sea como máximo noveno. Además, la escudería alemana llevará a Austin su último paquete de mejoras de la temporada, después de dos fines de semana complicados y lejos delo esperado.

El COTA será un reto también para los Ferrari, que han experimentado una evidente mejoría en Sepang y Singapur, con los podios de Hamilton, el piloto con más victorias en la historia de la prueba, y el monegasco Charles Leclerc -que ganó en Austin en el 2025-, respectivamente.

En el caso de los pilotos españoles, Honda quiere celebrar que cumple 500 carreras en Fórmula 1 y Fernando Alonso, que no puntuó en Singapur y sí en Sepang y que solo se ha subido en el podio de Austin en 2012 (3º), espera que el motor de la marca nipona no de los problemas que sí criticó en Bakú y en Singapur.

Mientras que Carlos Sainz espera que su Williams sea competitivo en un trazado complejo y exigente, sobre todo a nivel de degradación, apoyado en el motor Mercedes. El madrileño lleva dos fines de semana complicados fuera de los puntos, y de hecho solo ha sumado en su casillero en una ocasión desde finales de mayo. Ahora, llega a un circuito en el que atesora dos podios, un tercer puesto en 2023 y un segundo en 2024.

Horarios y dónde ver:

Los pilotos empezarán calentando motores este viernes 23 de octubre a las 19:30, cuando tendrán lugar los entrenamientos libres 1. Unas horas más tarde, a las 23:00h tendrán lugar los libres 2. El sábado 24, a las 19:30h iniciarán los terceros y últimos libres antes del comienzo de la clasificación a las 23:00h.

El domingo 25, a partir de las 23:00h, podremos ver si Kimi Antonelli se proclama campeón del mundo. Todo ello podrá disfrutarse a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.