Probamos el nuevo Honda HR-V Advance Sport: más deportivo por dentro y por fuera

Este es el coche de Honda más vendido en Europa, un SUV híbrido de estilo coupé, que ahora añade una versión todavía más dinámica. El HR-V ya contaba con los acabados Elegant, Advance ó Advance Style Plus, pero ahora llega la Advance Sport, con un carácter más deportivo tanto por dentro como por fuera.

El acabado Advance Sport se basa en el Advance, sumando detalles exclusivos para darle un toque deportivo muy llamativo. En el exterior vemos una parrilla con un diseño de malla en negro, un paragolpes específico con acabado también en negro, retrovisores en el mismo tono, y unas llantas de aleación de 18 pulgadas en un acabado oscuro mecanizado.

Además, y no solamente específico del Advance Sport, el HR-V añade en este año 2026 unas molduras nuevas en negro brillante alrededor de los faros antiniebla a todas las versiones. Siendo de esta forma un “complemento” que unificaría, de alguna manera, la imagen de toda la gama, sea cual sea el acabado que elijas.

Prueba Honda HRV Advance Sport | Centímetros Cúbicos

También se suman detalles específicos de este acabado en el habitáculo. Lo primero en lo que fijamos la vista es en una tapicería que combina tejido y símil en piel en negro con costuras en rojo, algo que se extiende al volante, salpicadero, apoyabrazos o los paneles de las puertas.

En lo que no cambia esta versión es en la comodidad y la funcionalidad. Ante esto, sobresalen los asientos traseros “mágicos”, o lo que es lo mismo, los “Magic Seats”. Son multiconfigurables, se pliegan y se hunden para dejar más espacio de carga en el maletero, con cerca de 1.300 litros; o se inclinan hacia arriba para poder utilizar toda la altura del coche desde el suelo hasta el techo.

Otro añadido en esta versión del HR-V es a nivel tecnológico. Honda ha metido de serie el sistema de cámara de monitorización del conductor, DMC, dentro del paquete Honda Sensing, que vigila tu nivel de atención al volante y avisa si detecta signos de fatiga o distracción.

Prueba Honda HRV Advance Sport | Centímetros Cúbicos

Debajo del capó seguimos contando con el eficiente sistema híbrido e:HEV de Honda. Que se compone de un motor gasolina de 1,5 litros junto a dos motores eléctricos para ofrecer una potencia total de 131 CV.

Una tecnología que nos permite movernos muy bien tanto dentro como fuera de la ciudad, con una eficiencia muy alta que nos da consumos de unos 5 litros a los 100 km y una autonomía total de más de 700 km.

El coche se mueve con energía 100% eléctrica que proviene de las baterías cuando arrancamos o circulamos a baja velocidad. El motor de gasolina entra en funcionamiento para asistir al eléctrico en aceleraciones fuertes, por ejemplo, y cuando entramos en velocidades más altas, trabaja solamente el de combustión.

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Aunque no está pensado para ello, al HR-V no le cuesta salir del asfalto. Incluso tiene tecnología para ayudar en situaciones más difíciles: el control de descenso en pendientes te asiste para bajar desniveles de forma suave a una velocidad constante sin tener que frenar. Además de sus muchos sistemas de ayuda a la conducción. Como éste de cámara de visión múltiple con una vista de 360 grados alrededor del coche.

Se mueve bastante bien este Honda HR-V. De hecho, tiene un comportamiento que podríamos ver incluso en un segmento superior. Y me encanta la ergonomía que tiene en su interior, ya que, a pesar de contar con pantallas digitales, sigue teniendo botones físicos para funciones importantes de la climatización. Un “rara avis” en los tiempos actuales.

Hay muchos SUV híbridos compactos, pero este Honda HR-V sabe explotar sus cualidades para llamar la atención de su público. Está muy bien equipado, tiene una gran habitabilidad interior y cuenta con un sistema híbrido muy eficiente. Todo con una gran seguridad a bordo.