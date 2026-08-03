Un conocido, pero ahora con etiqueta Eco: dimensiones, mecánica híbrida y acabado deportivo del Audi A3 Sportback

No necesita presentación este cinco puertas, que se hace cargo del mayor volumen de ventas del A3, el más vendido por la marca alemana después del Q3 en el mercado español. El Audi A3 Sportback es el artífice de la popularidad del compacto de los cuatro anillos y, como tal, merece a menudo un desglose de sus aspectos principales. Realizamos aquí un repaso de sus dimensiones, su mecánica y su equipamiento.

Sin haber cambiado en su apariencia exterior el espíritu de hatchback deportivo con el que ha estado transitando su actual cuarta generación –al margen de algunos cambios estéticos y de equipamiento con la actualización del 2024–, se contiene en una longitud de 4,35 metros, casi dos metros de anchura unos 1.984 milímetros, siendo preciso y 1,44 metros a lo alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,63 metros, su maletero garantiza unos 380 litros básicos y, en cuanto al espacio para los pasajeros traseros, mide 955 milímetros entre los asientos y el techo, 1.425 milímetros de espacio para los codos y 1.346 de espacio para los hombros.

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

Bajo el capó puedes encontrar la tradicional versión diésel, la de gasolina e incluso la híbrida enchufable que declara una autonomía en conducción eléctrica de más de 140 kilómetros y promete un consumo de combustible de 1,4–1,1 l/100 km en ciclo mixto, pero quiero detenerme en la última incorporación. Si al coche le faltaba una etiqueta Eco, las deudas han sido saldadas con la opción MHEV con arquitectura de 48 voltios.

Una fórmula que parte del cuatro cilindros de gasolina 1.5, con potencia de 116 CV, par motor de 220 Nm, la caja automática S tronic de siete velocidades y un pequeño motor eléctrico que entra en acción en momentos puntuales de aceleración y en desaceleraciones, que es cuando el sistema permite apagar el motor térmico. No esperes altas prestaciones, pero sí un consumo para nada despreciable, ya que puede llegar a firmar los cinco litros cada 100 kilómetros según el caso.

Audi A3 TFSI | Audi

¿Con qué combinar la movilidad microhíbrida del Audi A3 Sportback? Pues la fórmula mejora si el acabado seleccionado es el S line de 150 CV y 250 Nm. En el marco de un interior renovado, no falta el cuadro de instrumentos Audi Virtual Cockpit, que puede alcanzar las 12,3 pulgadas. Tampoco los mandos físicos para el climatizador. No obstante, la versión resalta con unos asientos que marcan la diferencia, un volante deportivo y detalles en aluminio y negro brillante. Combinando la etiqueta Eco y el acabado S line, el Audi A3 Sportback ronda los 38.000 euros.