Error común en la gasolinera: cómo actuar si echas gasolina en un diésel

Echar gasolina por error en un coche diésel, o al revés, es más común de lo que piensas; y aunque da miedo, no siempre es el “fin del mundo” para tu motor si sabes cómo actuar. Este error puede ocurrirle a cualquiera, especialmente en estaciones de servicio con surtidores mixtos o cuando hay prisas o confusión entre boquillas. Lo importante es no arrancar el coche ni poner la llave en contacto si te das cuenta antes de hacerlo.

Cuando introduces gasolina en lugar de gasóleo, el combustible equivocado llega al circuito de alimentación y puede provocar daños en elementos clave como la bomba de inyección, los inyectores o el sistema de altas presiones. Por eso, el primer paso si te das cuenta es no arrancar ni intentar conducir. En muchos casos, simplemente girar la llave puede hacer que el combustible circule y cause un problema mayor.

Lo que debes hacer, nada más te des cuenta, es avisar a tu taller o servicio de asistencia en carretera. El procedimiento habitual consiste en vaciar completamente el depósito y limpiar el circuito de combustible antes de volver a rellenar con diésel. Dependiendo de cuánto tiempo haya pasado y si el motor ha llegado a funcionar, puede ser necesario sustituir también filtros o purgar el sistema.

Actuar con rapidez y no intentar arrancar puede salvarte de una avería costosa. Este tipo de error no siempre deriva en daños graves, pero hacerlo bien desde el primer momento marca la diferencia entre un susto sin consecuencias y una reparación cara.