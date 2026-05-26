Incrustaciones de oro y motor V12 en el Aston Martin tuneado por la Brabus de Mercedes

En la década de los años 70, la percepción de la industria del automóvil cambió. La gente ya no solo quería un coche que le llevase de un sitio a otro, basado en la plena practicidad. Las exigencias tanto estéticas como mecánicas de los conductores aumentaron.

Los fabricantes respondieron ampliando las gamas de sus modelos y ofreciendo posibilidades de personalización. Por eso, en 1977, Mercedes-Benz creó una filial para tunear vehículos, Brabus. Casi cinco décadas después, esta marca lanza un elegante deportivo con alma inglesa.

Interior Brabus Bodo | BRABUS

El resultado tiene nombre propio, Brabus Bodo, un homenaje al fundador de la empresa, Bodo Buschmann. Si su denominación es un recuerdo al creador de la marca, el número de unidades que se producirán, 77, está evidentemente relacionado con el año de nacimiento de Brabus. Es decir, se trata de un modelo sentimental para esta compañía de origen alemán.

Brabus Bodo | Brabus

Modificaciones profundas

La lógica nos dice que este modelo es la consecuencia de tunear un Mercedes. No obstante, el vehículo usado como base ha sido el Aston Martin Vanquish, un Gran Turismo biplaza que se fabrica desde 2001 con interrupciones. Cierto que el Brabus Bodo no se parece demasiado a un Aston Martin Vanquish porque las modificaciones han sido profundísimas.

Asientos Brabus Bodo | BRABUS

Tiene pintas de un Mercedes amplísimo y musculado, con un extenso y robusto frontal, y con el claro objetivo de desarrollarlo un coche elegante. Sin embargo, también hay muchos elementos que obvian el verdadero espíritu deportivo de este modelo. Brabus ha elegido su color favorito para la carrocería (construida en fibra de carbono), un negro puro que incrementa los niveles de elegancia y sobriedad.

Brabus Bodo | Brabus

Lujo al más alto nivel

En el habitáculo, encontramos la gran sorpresa de este modelo, la que lo eleva a la gama más alta. En distintos tejidos, se han incrustado pequeñas partículas de oro. Esto deja claro que es un coche muy exclusivo, reservado a clientes con mucho dinero que pueden acceder al máximo lujo de la industria del automóvil.

Motor Brabus Bodo | BRABUS

Integra un motor biturbo V12 de 5.2 litros que suma 1.000 CV de potencia vinculado a una tracción trasera y a una transmisión automática de ocho velocidades. Las prestaciones de este Brabus Bodo son tremendas. Alcanza una velocidad máxima de 360 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 3 segundos, de 0 a 200 en 8,5 segundos y se pone de 0 a 300 en menos de 24 segundos. Es una auténtica bala.