Es el compacto superventas de Toyota, y ahora se ha renovado para el 2025 con nuevos acabados

Toyota es la marca que goza de más confianza entre los conductores, o así lo reflejaron los informes de matriculaciones que elaboran anualmente ANFAC, Faconauto y GANVAM de los dos últimos años, situándola como la que más coches ha vendido.

Para mantener su estatus, la firma japonesa ha decidido dar un paso adelante con su compacto superventas por excelencia, el Toyota Yaris, renovándolo con nuevos elementos y niveles de acabados que se podrán aprovechar y disfrutar a partir de 2025.

Toyota Yaris 2025 | Toyota

Actualización del acabado Style y llegada del Style Plus

El acabado Style recibe un nuevo diseño para sus llantas de 17", de forma que adoptan el que tenían las mecanizadas de Premiere Edition (que desaparece de la gama) de la versión anterior. A los faros delanteros LED, retrovisores plegables eléctricamente y cristales oscurecidos que ya tenía suma ahora la llave inteligente digital de serie. Por dentro, se añade un cargador inalámbrico para smartphone a un equipamiento que incluye de serie tapicería de cuero parcial con ajuste lumbar, climatizador bi-zona, cuadro de mandos digital de 12,3", sistema multimedia Toyota Smart Connect de 10,5" y navegador con mapas y actualizaciones en la nube (OTA).

Asimismo, el Toyota Yaris incorpora a la oferta un nuevo nivel de acabado derivado precisamente del comentado Style: el Style Plus. Entre sus componentes distintivos se incluye un techo panorámico opcional con sobrecoste, asientos delanteros calefactados, volante exclusivo, Head Up Display, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y detector de ángulo muerto.

Nuevos colores disponibles y lavado de cara para el GR Sport

El compacto japonés añade la opción del Verde Everest para los acabados Active Plus, Style y Style Plus en detrimento del Bronce Oliva. Pero no es el único en llegar, y es que el GR Sport suma a su repertorio el Gris Trueno, tanto para la pintura bi-tono como para la monotono reemplazando al Gris Ascari. Es preciso indicar que la bi-tono está disponible en el GR Sport Plus con Blanco Perlado, Rojo Emoción y el nuevo y ya citado Gris Trueno.

Con esa nueva opción cromática no acaban las novedades del Toyota Yaris GR Sport, ya que lucirá un aspecto más deportivo aún si cabe que pretende encarnar el espíritu de su división de competición Gazoo Racing, del que forman parte sus llantas mate de 18". Ni que decir tiene que suyo es el propulsor más potente, el Hybrid 130. En el habitáculo también experimenta cambios con detalles en gris metálico en los reposacabezas, donde se puede ver el logo GR Sport en relieve; cargador inalámbrico para smartphone y la llave digital.

El GR Sport Plus se dota de nuevos componentes también, como su volante exclusivo, asientos delanteros calefactables y el Head-Up Display de 10".

Toyota Yaris 2025 | Toyota

Disponible desde 21.900 euros

Para los que necesitan un nuevo coche que garantice eficiencia, tecnología y comodidad, han de saber que el Toyota Yaris ya se puede pedir, con un precio que arranca en los 21.900 euros.Una tasación que corresponde al acabado Active Plus. No obstante, también se puede optar por una financiación de 120 euros mensuales mediante Toyota Easy Plus con cuatro años de garantía y mantenimiento.