Coches híbridos o eléctricos: ¿cuál te conviene más?

Pasas por el concesionario, echas un vistazo, y en lugar de coches, parece que estás leyendo un manual de electrónica avanzada. Que si etiqueta ECO, que si CERO emisiones, que si híbrido enchufable, autorrecargable, carga rápida… y tú solo querías un coche que arranque bien, consuma poco y no te complique la vida. No te preocupes, no te pasa solamente a ti. La buena noticia es que, aunque parezca un lío, no lo es tanto.

En realidad, todo se reduce a entender dos conceptos: cómo funcionan estos coches y, sobre todo, cuál encaja mejor contigo según tus trayectos y costumbres, porque aquí no hay una opción ganadora universal, sino una que te viene mejor a ti.

Híbrido: el punto medio con menos sustos

Un coche híbrido combina motor de combustión y motor eléctrico. Aunque a veces se vendan como si fueran un Tesla con gasolina, lo cierto es que la mayoría funcionan de forma muy sencilla: arrancan en eléctrico, ayudan en ciudad a gastar menos y no necesitas enchufarlos.

Por eso son una buena opción si haces trayectos mixtos o no tienes sitio para cargar un coche en casa. Hay marcas como Toyota que llevan años afinando esta tecnología, y la mayoría de sus modelos se autorrecargan solos, sin que tengas que hacer nada. Te olvidas de las baterías, pero te beneficias del empuje eléctrico y del consumo más bajo.

Luego están los híbridos enchufables, que sí necesitan cargarse y tienen una batería más grande. Estos sí te permiten hacer bastantes kilómetros en modo totalmente eléctrico, pero a cambio necesitas tener un enchufe cerca y acordarte de cargarlo. Si no lo haces, acaban gastando más que un híbrido normal.

BMW Serie 2 Active Tourer: precios híbridos enchufables | BMW Group

Eléctrico: cero emisiones, pero con mucho sentido

Los eléctricos puros funcionan solo con batería. No gastan gasolina ni gasoil, no contaminan en marcha y, en ciudad, son una gozada: silencio total, empuje inmediato y un mantenimiento casi inexistente. No hay aceite, ni filtros, ni embragues.

Eso sí, necesitan organización. Si haces muchos kilómetros, vives en un piso sin garaje o te angustia quedarte sin batería en mitad de un viaje, es probable que aún no sea tu momento. Aunque la infraestructura de carga va mejorando, sigue sin ser perfecta, y si no puedes recargar en casa, el coche pierde mucha gracia.

Pero si tus trayectos son urbanos o periurbanos, tienes un punto de carga a mano y te gusta la idea de moverte sin contaminar ni pasar por la gasolinera, un eléctrico puede ser un acierto total. Además, te llevas la etiqueta CERO, que da ventajas en muchas ciudades (como aparcar gratis o entrar en zonas restringidas).

¿Y entonces, cuál me pillo?

Pues depende de cómo uses el coche. Si no tienes punto de carga, haces kilómetros variados y no quieres complicarte la vida, el híbrido convencional sigue siendo una apuesta segura. Consume poco, es fiable y no necesitas cambiar tus rutinas.

Si puedes cargarlo en casa y tus trayectos diarios no son largos, un híbrido enchufable puede darte lo mejor de los dos mundos: conducción eléctrica en el día a día y motor térmico para escapadas o vacaciones.

Si eres de los que se mueven casi siempre por ciudad, tienes enchufe propio y no sueles hacer viajes largos, un eléctrico te lo pone fácil para olvidarte de la gasolina para siempre. Eso sí, planifica bien si vas a salir de tu entorno habitual, porque las recargas aún requieren tiempo y previsión.

En resumen: elige con cabeza, no con miedo

No hay una respuesta universal. Hay quien con un híbrido gasta menos que con un eléctrico mal usado, y hay quien con un eléctrico hace cientos de kilómetros al mes sin gastar más de 20 euros. La clave está en conocerte a ti, más que al coche.

Así que antes de decidirte, plantéate esto: ¿Dónde aparco? ¿Puedo enchufar el coche? ¿Cuántos kilómetros hago al día? ¿Cuánto me importa entrar al centro de mi ciudad? ¿Prefiero olvidarme de cambios de aceite y pastillas de freno o necesito un coche todoterreno para mis viajes?

Las respuestas a esas preguntas valen más que cualquier etiqueta.